SUMENEP - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berharap Gedung UMKM Halal Hub yang berlokasi di Taman Tajamara, Sumenep, Jawa Timur dapat membuka lapangan kerja yan lebih luas, sehingga masyarakat kembali sejahtera dan kebangkitan ekonomi dapat terwujud.

Menparekraf Sandiaga, dalam acara peresmian Gedung UMKM Halal Hub, Sumenep, Selasa (24/5/2022) mengapresiasi kerja sama antara pemerintah daerah Sumenep dengan Goorita.com dalam menghadirkan ruang untuk membantu pengembangan produk UMKM di Sumenep.

"Hal ini tentu sesuai dengan arahan Wakil Presiden RI yang menargetkan posisi Indonesia sebagai pusat produk halal dunia," ujar Menparekraf.

Gedung UMKM Halal Hub sendiri menyediakan fasilitas konsultasi pengembangan produk dengan dinas terkait. Tidak hanya itu, di sini juga ada ruang khusus untuk memberikan pelatihan mulai dari penyampaian materi pengemasan hingga pemasaran produk UMKM. Dan beragam produk kemasan juga ditampilkan di gedung tersebut.

"Semoga fasilitas ini akan membawa berkah, membangkitkan ekonomi, membuka lapangan kerja, melahirkan ide-ide dan inovasi baru agar Indonesia semakin sejahtera," kata Menparekraf

Menparekraf didampingi Bupati Sumenep Ahmad Fauzi juga berkesempatan untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Kemasan yang nantinya difungsikan sebagai rumah kreatif dalam mengoptimalkan produk UMKM Sumenep. Karena kemasan atau packaging merupakan hal yang pertama dilihat dan mampu menarik minat wisatawan untuk membeli sebuah produk.

Lebih lanjut Menparekraf menjelaskan, pihaknya memiliki beberapa program yang dapat dikolaborasikan, seperti program BEDA'KAN (Bedah Desain Kemasan Kuliner Nusantara), dimana pelaku ekonomi kreatif diberikan pelatihan dan pendampingan dalam menciptakan desain kemasan yang kreatif, sehingga terdapat nilai tambah dan daya tarik terhadap produk yang dihasilkan.

"Kita perlu meningkatkan dari segi kemasan produk hingga pemasaran dengan kerja sama bersama dengan Kemenparekraf," kata Menparekraf.

Seperti diketahui wisata halal sendiri telah menarik devisa dari moslem traveler dengan optimal. Data State of The Global Islamic Economy Report 2019 menyebutkan bahwa jumlah pengeluaran wisatawan muslim dunia sebesar 200,3 miliar dolar AS atau sebesar 12 persen dari total pengeluaran wisatawan global sebesar 1,66 triliun dolar AS.

Dengan demikian, Indonesia berada di urutan ke-5 dari “TOP 5 Negara Muslim Traveler” dengan pengeluaran terbesar setelah Saudi Arabia, UAE, Qatar, dan Kuwait. Oleh karenanya, potensi ini harus terus dikembangkan, agar produk halal Indonesia berada di posisi puncak dunia.

CEO Goorita.com Yuwono Wicaksono mengucapkan terima kasih atas kehadiran Menparekraf dalam peresmian Gedung UMKM Halal Hub di Sumenep dan juga ground breakking Rumah Kemasan.

"Kita ketahui bersama bahwa halal hub ini adalah salah satu petunjuk dari Wapres dan ini adalah salah satu wujud nyata kolaborasi antara swasta dan pemerintah. Harapannya ini akan terus berlanjut dan lebih besar lagu dengan dukungan dari pemerintah. Dan semoga kita bisa memberikan efek yg baik bagi masyarakat Sumenep. InsyaAllah kita bisa membantu UMKM Sumenep mendunia," katanya.