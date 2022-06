SURABAYA - PT MNC Land Tbk (KPIG) sebagai perusahaan entertainment & hospitality terkemuka di Indonesia punya kabar baik untuk Anda yang sedang mencari tempat tinggal, maupun Anda yang sedang aktif berinvestasi di sektor properti di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya.

One East Penthouse & Residences hadir sebagai jawaban atas berbagai kebutuhan itu, dengan sederet fasilitas berstandar bintang 5, mulai dari sky pool, sky lounge, private gym, multi-function hall, kids playground, hingga private cinema, yang tidak Anda dapatkan di sebuah kompleks hunian biasa.

Selain itu, kemewahan lebih terasa lagi karena One East Penthouse and Residences terintegrasi dengan hotel bintang 5 dari Oakwood Hotel & Residence Surabaya, sehingga saat orangtua, anak, saudara, kerabat maupun sahabat yang berkunjung dan menginap, dapat dengan mudah menyewa kamar di Oakwood Hotel & Residence Surabaya, tanpa perlu merasa terpisahkan dengan pemilik apartemen.

Kabar baik ini juga menjadi alternatif bagi keluarga dari luar Kota Surabaya, yang memiliki anak yang sedang menuntut ilmu di Kota Pahlawan itu. Membeli unit di One East Penthouse & Residences, bermakna tempat tinggal bagi anak tercinta, sekaligus berinvestasi di bidang properti. Membeli unit One East Penthouse & Residences juga berarti jaminan keamanan untuk putra maupun putri tercinta karena CCTV difungsikan selama 24 jam penuh, 7 hari seminggu.

Direktur MNC Land, Natalia Cecilia Tanudjaja mengatakan, One East Penthouse & Residences merupakan persembahan dari MNC Land bagi para konsumen yang mencari apartemen untuk tempat tinggal yang nyaman sekaligus investasi jangka panjang di Kota Surabaya.

“Kami menawarkan promo super spesial untuk Anda yang ingin memiliki salah satu apartemen terbaik dengan fasilitas lengkap di Kota Surabaya. Cukup dengan membayar 5 persen, Anda sudah bisa langsung huni”, kata Natalia beberapa waktu lalu.

"Ada juga hadiah menarik berupa kitchen set, wardrobe, AC, dan water heater," tambahnya.

Selain itu, Natalia menjelaskan, para penghuni One East Penthouse & Residences tak perlu khawatir mengenai ketersediaan lahan parkir kendaraan. Tidak seperti kompleks apartemen yang memiliki masalah klasik dengan tempat parkir, One East Penthouse & Residences sudah dilengkapi dengan area parkir yang luas sehingga dapat mengakomodir kebutuhan parkir kendaraan Anda sekeluarga.

Di Kota Surabaya sendiri, sepanjang tahun 2022 pasar apartemen terus mengalami pertumbuhan, baik yang berada di pusat kota ataupun pinggiran kota. Hal ini karena pasar apartemen di kota ini hampir mirip dengan Jakarta, baik itu dari sisi infrastruktur maupun dukungan fasilitas publiknya.

Terlebih dengan adanya akses MERR (Middle East Ring Road) atau OERR (Outer East Ring Road) yang menghubungkan antar kawasan di Surabaya, sehingga semakin memudahkan akses untuk menuju sejumlah tempat favorit di kota ini.

Ayo segera tentukan unit impian Anda yang tersedia, mulai dari tipe Star Suite, One Bedroom Luxury, Two Bedroom Luxury, Junior Suite, Penthouse. Anda juga dapat menghubungi One East Penthouse and Residences untuk informasi tipe unit terbaru lainnya. Segera hubungi ke nomor 031 5957111 atau WhatsApp ke nomor 0812 3418 7979 untuk langsung pilih unit Anda.

Info menarik lainnya, ikuti akun Instagram @oneeast.id atau kunjungi https://www.oneeast.co.id dan https://www.mncland.com.