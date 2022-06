JAKARTA - Shell kembali menaikkan harganya. Sejak 1 Juni 2022, harga BBM Shell Super menyentuh Rp 17.500 per liter, naik Rp 850 dibanding harga sebelumnya.

Mengutip laman resmi Shell, Senin (6/6/2022), tidak hanya untuk produk Shell Super, harga Shell V-Power juga naik jadi Rp 18.500 per liter. Demikian pula dengan Shell V-Power Diesel yang menjadi Rp 19.460 per liter, Shell V-Power Nitro+ Rp 19.420 per liter dan Shell Diesel Extra Rp 19.040 per liter.

BACA JUGA:Ketua Komisi VII Minta Pertamina Optimalkan Subsidi BBM Tepat Sasaran

Jika dibandingkan dengan harga BBM lain, harga Shell memang jauh lebih mahal. Di SPBU Pertamina, harga Pertamax (RON 92) dipatok Rp 12.500 hingga Rp 13.000 per liter. Harga ini mengalami kenaikan sejak 1 April lalu. Sementara untuk Pertalite masih sama, Rp 7.650 per liter.

Lalu BBM di SPBU lainnya, milik BP-AKR, tercatat mengalami kenaikan harga sejak awal Mei 2022. Harga BP-90 saja sudah menyentuh Rp 12.850 per liter, demikian untuk harga BP-95 yang menyentuh Rp 15.900 per liter. BP Diesel juga naik menjadi Rp 16.500 per liter.

Sementara di SPBU Vivo, harganya BBMnya tidak mengalami perubahan. Sejak 1 April 2022, harga Vivo Revvo 89 masih Rp 8.900 per liter, Revvo 92 Rp 11.900 per liter dan Revvo 95 : Rp 13..990 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM milik Shell, Pertamina hingga Vivo.

Shell - Shell Super: Rp 17.500 per liter - Shell V-Power: Rp 18.500 per liter - Shell V-Power Diesel: Rp 19.460 per liter - Shell V-Power Nitro+: Rp 19.420 per liter - Shell Diesel Extra: Rp 19.040 per liter Pertamina - Pertamax (RON 92): Rp 12.500-13.000 per liter - Pertalite (RON 90): Rp 7.650 per liter - Pertamax Turbo (RON 98): Rp 14.500-15.100 per liter - Dexlite (CN 51): Rp 12.950-13.550 per liter - Pertamina Dex (CN 53): Rp 13.700-14.300 per liter BP AKR - BP 90 : Rp 12.850 per liter - BP 92 : Rp 12.990 per liter - BP 95 : Rp 15.900 per liter - BP Diesel : Rp 16.500 per liter Vivo - Revvo 89 : Rp 8.900 per liter - Revvo 92 : Rp 11.900 per liter - Revvo 95 : Rp 13..990 per liter