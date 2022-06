JAKARTA โ€“ Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan sarapan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Keduanya membahas persiapan Presidensi G20 di Bali.

Retno mengatakan, sarapan pagi ini ditemani sahabatnya Sri Mulyani. Dirinya pun memulai kerja lebih awal pada hari ini.

"Bright and early working breakfast with my long time best friend, Min. of Finance @smindrawati โ˜•๏ธ," tulis Retno dalam Instagramnya, Rabu (8/6/2022).

Retno mengenakan kemeja hitam dan Sri Mulyani batik berwarna cokelat. Keduanya diskusi santai membicarakan persiapan KTT G20 di Bali.

"Kami berdiskusi mengenai presidensi #g20indonesia dan persiapan KTT G20 โ€ฆ krisis pangan dan energi โ€ฆ dan banyak lagi," ujarnya.

Retno pun mengucapkan terimakasih pada sahabatnya karena mau sarapan pagi bersama. "Thanks for the breakfast Ani!" tulis Retno.

Unggahan Retno pun mendapat beragam komentar masyarakat. Kedua menteri Presiden Jokowi ini pun menjadi panutan untuk banyak orang.

"Duet mauttt..." tulis @ismail_bungah.

"2 Srikandi Hebaat...Smart & Membumi yg membuat Nama Indonesia semakin diakui Dunia Internasional... Terimakasiiiih Ibu Sri Mulyani & Ibu Retno Marsudi....๐Ÿ™๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ’–" tulis @muthia_muthiaismail. "My favorite lady leaders," tulis @rusmiytayar. "2 Srikandi dari Semarang ๐Ÿ˜โค๏ธ #proud," tulis @santy_sings "Bestie goal! Sama-sama bertugas Menteri di Kabinet yang sama ๐Ÿ˜," tulis $lalita_gandaputri ย