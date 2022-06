JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Rabu (15/6/2022) waktu setempat. Bursa saham AS perkasa setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 0,75%. Bank Sentral Amerika Serikat (AS) kini mematok suku bunga dalam kisaran 1,5% dan 1,75%.

Mengutip Reuters, Kamis (16/6/2022), Dow Jones Industrial Average (DJI) naik 303,7 poin, atau 1%, menjadi 30.668,53, S&P 500 (SPX) naik 54,51 poin, atau 1,46%, menjadi 3.789,99 dan Nasdaq Composite (IXIC) bertambah 270,81 poin, atau 2,5%, menjadi 11.099,16.

Kenaikan suku bunga The Fed merupakan yang terbesar sejak 1994. The Federal Reserve sekaligus memberi sinyal akan melakukan langka agresif untuk menahan laju inflasi di AS yang kini sudah mencapai 8,6%.

"Begitu ketua Fed mengatakan bahwa mungkin ada kenaikan serupa 75 basis poin pada pertemuan berikutnya, saat itulah pasar naik," kata Kepala Strategi Investasi di CFRA Research Sam Stovall di New York.

"Ini semacam mosi percaya bahwa Fed akhirnya sadar akan masalah inflasi dan bersedia mengambil sikap yang lebih agresif," imbuhnya.

Tumbuhnya kekhawatiran tentang lonjakan inflasi, biaya pinjaman yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang melambat dan pendapatan perusahaan telah membuat ekuitas di bawah tekanan untuk sebagian besar tahun ini. Di antara saham individu, Citigroup (C.N) naik 3,52% sebagai salah satu yang berkinerja terbaik di indeks bank S&P 500 (SPXBK) yang naik 1,60%. Nucor Corp (NUE.N) naik 2,41% setelah memperkirakan laba kuartal saat ini yang optimis karena permintaan baja yang kuat. Saham Boeing Co (BA.N) melonjak 9,46% setelah China Southern Airlines Co Ltd (600029.SS) melakukan penerbangan uji dengan pesawat 737 MAX untuk pertama kalinya sejak Maret, sebagai tanda kembalinya jet di China bisa mendekati karena permintaan rebound .