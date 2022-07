JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa harga Pertalite dan Solar masih bisa bertahan karena adanya subsidi. Jika tidak tentu harga keekonomianya tidak mungkin seperti saat ini, Pertalite Rp7.650 dan Solar Rp5.150 per liter.

PT Pertamina mencatat seharusnya harga keekonomian Pertalite Rp17.200 per liter, bukan Rp7.650. Untuk Solar yang dijual Pertamina sebesar Rp5.150 per liter, harga keekonomian berada di level Rp18.150 per liter. Artinya, selisih yang harus ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi mencapai Rp13.000 per liter.

Presiden Joko Widodo meminta semua pihak termasuk masyarakat untuk tidak puas karena pemerintah berhasil menahan harga BBM di Indonesia. Sebab, di beberapa negara harga BBM sudah melambung tinggi.

Jokowi mengatakan bahwa terjadi kenaikan di berbagai sektor khususnya minyak akibat pandemi dan konflik Rusia-Ukraina.

"Minyak saat normal dulu sebelum pandemi harganya 60 dolar sekarang ini 110 - 120 dolar per barel sudah dua kali lipat hati-hati," ujar Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi pun mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah masih bisa menahan harga BBM khusus pertalite. Namun, Jokowi meminta semua pihak tidak merasa puas.

"Negara kita ini kita masih tahan untuk tidak menaikan yang namanya pertalite. Negara lain yang hanya BBM, bensin itu sudah berada di angka 31 ribu, Jerman Singapura sudah 31 ribu, Thailand sudah 20 ribu kita masih 7.650 karena apa? disubsidi oleh APBN," kata Jokowi disambut tepuk tangan.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan tingginya harga minyak dunia hingga USD100 per barel membuat perseroan dilema. Pasalnya hingga kini pemerintah masih menahan harga BBM khususnya Pertamax.

"Selain dari minyak kita bisa lihat harga elpiji dalam hal ini gas juga mengalami kenaikan yang luar biasa sehingga Alhamdulillah pemerintah juga melihat seperti ini dan kebijakan untuk menahan harga supaya membantu daya beli masyarakat dan juga menahan inflasi," ungkapnya.

Untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Lalu, Pertamax dijual Pertamina Rp12.500 per liter. Untuk harga keekonomian produk Pertamax per Juli 2022 mencapai Rp17.950 per liter. Ini berarti ada selisih harga jualnya mencapai Rp5.450 per liter. Sementara itu, harga jual LPG subsidi juga masih dibanderol sebesar Rp4.250 per kg. Padahal harga keekonomiannya sudah mencapai Rp15.698 per kg. Artinya ada selisih harga yang harus ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi mencapai Rp11.448 per kg.