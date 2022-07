JAKARTA - Sri Mulyani bergaya bak atlet voli yang tengah berlaga di pantai. Hal itu dilakukannya di sela pertemuan skala internasional, G-20 di Bali. Tampak bermain lepas, Sri Mulyani seolah 'tak jaga image' alias jaim.

Di tengah kesibukan dengan pembahasan sejumlah topik bidang ekonomi yang cukup berat bersama sejumlah menteri dari berbagai negara, Sri Mulyani memiliki waktu bebas selama 1 jam di senja yang cerah. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Sri Mulyani untuk olahraga dengan bermain voli di pantai bersama tim Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sri Mulyani tampak melakukan servis bola, berteriak dan tertawa lepas saat bermain di pinggir pantai.

Voli merupakan salah satu olahraga yang kerap dilakukan Sri Mulyani. Tidak jarang juga Sri Mulyani tanding dengan para pejabat maupun wartawan. Tak heran jika di sela kesibukannya dia meluangkan waktu untuk hobinya. Momen itu pun dibagikan di akun Instagram miliknya.

Berikut ini postingan Sri Mulyani selengkapnya seperti dikutip Jumat (15/7/2022).

More than 500 participants/delegates will attend in person to the third G20 Finance and Central Bank Governor (FMCBG) meetings in Bali this week.

Bali identik pantai yang indah, baik waktu matahari terbit (sunrise) maupun terbenam (sunset).

Di sela kesibukan mempersiapkan dan menjadi tuan rumah pertemuan G20 Finance Track (FMCBG) minggu ini di Bali, saya menikmati jeda satu jam di senja hari di pantai Nusa Dua.

Saat menikmati panorama senja yang indah dan pasir yang lembut dan sejuk, saya Dan beberapa Tim Kemenkeu bermain bola volley pantai. Kami juga mengajak turis ikut bergabung dalam permainan. Pasir pantai yang lembut membuat kaki kami berat melangkah. Angin di bulan Juli dari selatan sungguh sangat kencang. Permainan volley pantai menjadi sangat menantang namun seru dan menjadi jeda yang menyehatkan. What a quality of break. Short healthy and beautiful..! For all G20 Finance and Central Bank Governors meeting (FMCBG) delegates, don’t forget to enjoy the beauty of Bali while you are here….! Nusa Dua, 14 Juli 2022