JAKARTA – Lima sumber kekayaan Via Vallen akan diulas dalam artikel ini. Via Vallen dikenal sebagai penyanyi dangdut Tanah Air. Sebelumnya Via Vallen dan Chevra Yolandi resmi menjadi pasangan suami istri.

Via Vallen diketahui menjadi salah satu penyanyi dangdut sukses di Tanah Air. Terlebih dikabarkan bahwa bayaran Via Vallen untuk satu kali manggung cukup mahal.

Lantas, apa saja lima sumber kekayaan Via Vallen?

Dihimpun Okezone dari berbagai sumber, Jumat (15/7/2022), berikut sumber kekayaan Via Vallen:

1. Penyanyi

Via Vallen memulai karier sebagai penyanyi pada 2015. Namun, pada 2017 nama Via Vallen semakin terkenal berkat lagu “Sayang”.

Pada saat itu, Via Vallen disebut mematok tarif mulai dari Rp60 juta – Rp150 juta untuk satu kali manggung. Dirinya pun mendapat predikat sebagai penyanyi dangdut dengan bayaran termahal.

2. Bintang Iklan

Diketahui, Via Vallen menjadi bintang iklan dari berbagai produk. Adapun produk yang dibintanginya seperti brand kasur hingga brand deterjen.

3. Brand Ambassador (BA) Via Vallen didapuk menjadi brand ambassador dari PT Permodalan Nasional Madani. Selain itu, Via Vallen juga dipercayai menjadi brand ambassador sebuah brand deterjen. 4. Sejumlah Bisnis Via Vallen diketahui memiliki sejumlah bisnis. Mulai dari café hingga properti. 5. Konten Kreator Via Vallen cukup aktif di akun media sosialnya. Via Vallen pun kerap menerima endorse dari berbagai produk. Selain itu, jumlah pengikut kanal YouTube Via Vallen hampir menyentuh 3 juta orang.