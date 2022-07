JAKARTA - Wall Street ditutup naik tajam pada perdagangan Jumat (15/7/2022) waktu setempat. Hal itu terjadi setelah mengakhiri beberapa hari aksi jual dengan rebound didorong oleh pendapatan yang optimis, data ekonomi yang kuat dan meredakan kekhawatiran kenaikan suku bunga yang lebih besar dari perkiraan oleh Federal Reserve.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 658,09 poin, atau 2,15%, menjadi 31.288,26, S&P 500 (.SPX) naik 72,78 poin, atau 1,92%, pada 3.863,16 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 201,24 poin, atau 1,79%, pada 11.452,42.

Ketiga indeks saham utama AS membukukan kenaikan yang solid, dengan keuangan (.SPSY) memimpin kenaikan setelah pemukulan pendapatan Citigroup Inc (C.N). Hal ini terjadi sehingga membalikkan aksi jual pada Kamis kemarin yang didorong oleh panduan suram dari rival JPMorgan Chase dan Morgan Stanley.

Indeks S&P 500 dan Dow Jones keduanya menghentikan penurunan beruntun lima hari, dan ketiga indeks berakhir di bawah penutupan pada Jumat lalu.

"Kami masih memprediksi di bawah garis tren miring ke bawah," kata Sam Stovall, kepala strategi investasi CFRA Research di New York. "Suatu hari tidak membuat tren baru."

Harga konsumen pada bulan Juni menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan tertinggi sejak 1981, meningkatkan kemungkinan bahwa Fed dapat menaikkan suku bunga target dana fed fund sebesar 100 basis poin, lebih curam dari kenaikan 75 basis poin yang diperkirakan sebelumnya.

"(Investor) akan terkesima dengan kenaikan suku bunga 100 basis poin, karena itu akan menyiratkan bahwa The Fed tidak tahu apa yang dilakukannya dan dikendalikan oleh data," tambah Stovall.

Kekhawatiran itu ditenangkan oleh pernyataan dari pejabat The Fed pada hari Kamis dan Jumat, yang mengindikasikan kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin.

Data ekonomi yang dirilis pada hari Jumat mengejutkan, dengan penjualan ritel yang lebih kuat dari perkiraan, sentimen konsumen yang meningkat, ekspektasi inflasi yang lebih rendah dan harga impor yang turun.

Semua 11 sektor utama S&P 500 mengakhiri sesi lebih tinggi, dengan saham keuangan dengan mudah meraih persentase kenaikan terbesar sebesar 3,5%.

Musim pendapatan kuartal kedua sedang berjalan dengan baik, dengan 35 perusahaan di S&P 500 telah melaporkan. Dari mereka, 80% telah mengalahkan ekspektasi Street, menurut Refinitiv.

Analis sekarang memperkirakan pertumbuhan laba kuartal kedua tahun-ke-tahun S&P 500 sebesar 5,6%, turun dari perkiraan 6,8% pada awal kuartal.

Citigroup melawan tren di antara laporan pendapatan bank besar karena laba kuartal nya mengalahkan ekspektasi, mengirim saham naik 13,2%.

Wells Fargo & Co mengatakan laba kuartal nya hampir setengahnya karena peningkatan provisi kerugian pinjaman dan bisnis hipotek yang lemah. Namun, sahamnya naik 6,2%. Indeks S&P Banking melonjak 5,8%, lonjakan persentase satu hari terbesar sejak Januari 2020.

Saham Unitedhealth Group Inc (UNH.N) naik 5,4% setelah perusahaan perawatan kesehatan menaikkan perkiraan laba tahunan untuk kuartal kedua berturut-turut.

Sedangkan saham BlackRock Inc (BLK.N) naik 2,0% bahkan setelah manajer aset terbesar di dunia itu membukukan penurunan laba yang lebih tajam dari perkiraan.

Pelaku pasar mencari buku besar rilis pendapatan terjadwal minggu depan, dari Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp, International Business Corp (IBM.N), Netflix Inc (NFLX.O), Tesla Inc, Twitter Inc (TWTR. N) dan berbagai macam industri berat.

Isu-isu yang maju melebihi jumlah yang menurun di NYSE dengan rasio 4,53 banding 1; di Nasdaq, rasio 2,36 banding 1 disukai para advancers.

S&P 500 membukukan satu tertinggi baru 52-minggu dan 31 terendah baru; Nasdaq Composite mencatat 37 tertinggi baru dan 126 terendah baru.

Volume di bursa AS adalah 10,26 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 12,31 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.