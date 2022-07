JAKARTA – PT Pertamina (Persero) berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung upaya percepatan pemulihan UMKM agar bangkit dari keterpurukkan pasca Covid-19 yang melanda sejak awal 2020 melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI.

“Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia telah melakukan berbagai macam pembinaan kepada lebih dari 66 ribu UMKM Mitra Binaan yang tersebar di seluruh tanah air untuk mendukung kebangkitan UMKM yang akan memberikan multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bangsa,” tutur Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam sambutan puncak acara Gernas BBI 2022 Kalsel yang disampaikan secara daring, Jumat (22/7).

Ia menambahkan, melalui Gernas BBI, Pertamina memberikan dukungan kepada UMKM untuk percepatan pemulihan pasca pandemi Covid-19.

“Kami yakin, berbagai rangkaian kegiatan Gernas BBI dapat membantu UMKM dalam mempromosikan produk unggulannya serta membangun motivasi para pelaku UMKM agar tetap bertahan, terus berkembang dan naik kelas, sehingga produknya dapat dikenal tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di internasional,” tuturnya.

Perubahan perilaku konsumen ketika pandemi Covid-19 menjadikan pelaku UMKM harus terus melakukan inovasi dengan memanfaatkan platform digital. Keberadaan media sosial harus dimanfaatkan untuk bisa memudahkan pelaku UMKM untuk memberikan informasi dan berinteraksi langsung dengan konsumen, memperluas pangsa pasar, meningkatkan awareness dan meningkatkan penjualan.

Salah satunya melalui Gernas BBI 2022 di Kalimantan selatan sebagai ajang promosi dan kampanye agar UMKM Kalimantan selatan bisa dikenal hingga mancanegara.

Sejak 2020, melalui program Pendanaan UMK dan Rumah BUMN Pertamina telah menyelenggarakan hampir 1.000 kegiatan online training baik melalui media sosial maupun webinar, dengan total peserta mencapai lebih dari 36 ribu orang. Pertamina konsisten melakukan pembinaan UMK agar naik kelas dengan melakukan pembinaan sesuai kurikulum Go Modern, Go Digital, Go Online dan Go Global.

“Dengan semangat "Energizing You dan Energizing Indonesia", Pertamina mengajak seluruh masyarakat untuk dapat meningkatkan kepedulian dalam mencintai dan membeli produk-produk Indonesia, serta bangga menggunakan produk dalam negeri,” ucapnya.

Pertamina juga senantiasa mendukung pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) melalui implementasi program-program berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) di seluruh wilayah operasionalnya. Hal ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), demi mewujudkan manfaat ekonomi di masyarakat.

