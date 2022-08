JAKARTA - Ada tipe-tipe pekerja saat gajian telah tiba yang perlu diketahui.

Diketahui, waktu gajian merupakan momen bahagia untuk seluruh pekerja.

Selain bisa membeli barang-barang baru, ada juga yang langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sehingga waktu gajian ini sering disebut jadi napas lega para pekerja.

Dikutip dari Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Minggu (28/8/2022), berikut ini tipe-tipe pekerja waktu baru gajian:

1. Tipe Melek Financial Planning

Pekerja ini yang langsung memisahkan gajinya untuk tabungan dan investasi.

2. Tipe Lunasin Pay Later

Pekerja ini biasanya yang segera melunasi barang belanja atau cicilannya agar tenang dan tak ada tunggakan.

3. Tipe Sandwich Generation

Di mana pekerja ini biasanya menghabiskan uang gaji untuk bantu keluarga.

4. Tipe You Only Live Once

Serta yang terakhir adalah pekerja yang membelanjakan semua barang dengan prinsip hidup hanya sekali sehingga harus bahagia.