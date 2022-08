JAKARTA – Kisah menarik pembangunan Menara 165 yang memiliki lafaz Allah viral di media sosial (medsos).

Diketahui, pada bagian puncak menara 165 terdapat sebuah masjid.

Masjid yang berada di puncak Menara 165 ini, menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Selain itu, juga disebut menjadi masjid tertinggi nomor dua di dunia.

Menara ikonik dengan lafaz Allah ini ternyata memiliki kisah yang menarik dibalik pembangunannya.

Salah satunya, yakni pembangunan yang sempat terhenti.

“Saat pembangunan Menara 165, saat itu terhenti di lantai 4. Anda bisa bayangkan uangnya habis, dukungan habis, tidak ada apa-apa lagi,” tulis pemilik akun TikTok @r*s*8*c*a*n*l, dikutip Selasa (30/8/2022).

Pada video singkat yang diunggah pemilik akun TikTok @r*s*8*c*a*n*l, pendiri menara 165, Ary Ginanjar Agustian mengatakan bahwa pada saat pembangunan gedung terhenti dan dia sempat dijauhi teman-temannya.

“Saat itu orang-orang sudah mengatakan lihat Ary Ginanjar gila, Ary Ginanjar tidak akan berhasil. Kemudian mulai orang-orang menasihati saya, susah saya bilang dulu kamu harusnya tidak buat itu, sekarang lihat,” ucapnya.

Namun, Ary Ginanjar tak patah semangat.

Dia pun mendapat nasihat dari sang ayah.

Di mana, ayah Ary Ginanjar menyarankan dia untuk mendoakan semua orang sekitar yang dilihat.

Lalu, Ary Ginanjar pun mengikuti nasihat sang ayah.

Tidak terduga, seiring waktu pembangunan Menara 165 dapat terselesaikan.

“Selesai tahun 2010. Believe it or not, Menara 165 selesai 25 lantai dan masjid di puncaknya, yang katanya menjadi masjid tertinggi nomor dua di dunia,” pungkasnya.