JAKARTA - Pertamina dan Shell kompak menurunkan harga jual BBM. BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo harganya turun jadi Rp15.900 per liter. Sedangkan Shell V-Power turun jadi Rp16.130 per liter.

Adapun penyesuaian harga BBM sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Okezone pun merangkum daftar harga BBM terbaru, Pertamina dan Shell, Kamis (1/9/2022):

Harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex turun beragam di masing-masing wilayah atau provinsi berkisar Rp700-Rp2.000 per liter. Seperti pada wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax Turbo turun dari Rp17.900 per liter menjadi Rp15.900 per liter.

Lalu pada harga Dexlite dengan Cetane Number (CN) 51 turun dari Rp17.800 per liter menjadi Rp17.100 per liter, serta Pertamina Dex (CN 53) turun dari Rp18.900 per liter menjadi Rp17.400 per liter.

Sedangkan untuk Pertamax masih tetap Rp12.500, Pertalite Rp7.650 dan Solar Rp5.150 per liter.

Sementara untuk harga BBM Shell, dikutip dari situs resmi shell.co.id,, terlihat untuk jenis Shell Super dari Rp17.300 turun menjadi Rp15.420.

Kemudian, untuk Shell V-Power dari harga Rp18.300 turun menjadi Rp16.130.

Sedangkan, Shell V-Power Diesel dari Rp19.280 turun menjadi Rp18.310. Adapun Shell Diesel Extra dari harga Rp19.000 turunenjadi Rp17.990. Serta untuk Shell V-power Nitro+ juga mengalami penurunan dari Rp18.520 menjadi Rp16.510. Penurunan harga ini diberlakukan di sejumlah wilayah yang menyediakan BBM Shell.