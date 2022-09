JAKARTA - Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa nilai uang yang dibakar setiap hari untuk mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bisa mencapai Rp1,2 triliun.

Di mana itu hanya untuk kendaraan roda dua saja.

Menteri ESDM menuturkan saat ini terdapat 120 juta unit sepeda motor di Indonesia.

Jika masing-masing per hari mengonsumsi 1 liter BBM maka uang yang dihabiskan mencapai Rp1,2 triliun, dengan asumsi harga minyak USD100 per barel.

"Kalau kita hitung 1 liter BBM per sepeda motor per hari maka kita membakar 800 ribu barel minyak. Jadi kalau harga minyak sekarang USD100 per barel maka kita sudah membakar USD80 juta atau setara Rp1,2 triliun uang yang kita bakar untuk bahan bakar," kata Arifin di Bali, Kamis (1/9/2022).

Dia mengakui jika kendaraan roda dua yang menggunakan BBM dikonversi menjadi kendaraan listrik maka akan memberikan berbagai manfaat, serta membuat lingkungan yang lebih bersih.

Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk mengalihkan motor BBM yang mereka milik untuk dikonversi menjadi kendaraan listrik.

Hal itu dia sampaikan di sela-sela parade motor listrik Energy Transitions Working Group (ETWG). "Hari ini kita bisa menunjukkan kepada masyarakat, ayo kita sama-sama mendukung program ini untuk pengurangan emisi dan capaian provinsi Bali menuju provinsi bebas emisi di masa mendatang sehingga bisa membangkitkan industri pariwisata semaksimal mungkin," katanya. Sementara itu, Direktur Konservasi Energi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Kementerian ESDM, Luh Nyoman Puspa Dewi mengatakan bahwa pemerintah menargetkan 1.000 kendaraan roda dua alias motor konvensional dikonversi menjadi motor listrik pada 2022 ini. Pada tahun lalu, pemerintah telah melakukan konversi motor BBM ke listrik sebanyak 100 unit. Itu dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap kendaraan roda dua yang dimiliki oleh Kementerian ESDM. "Tahun ini kita melangkah ke 1.000 unit. Pemerintah ingin memberi contoh kepada masyarakat agar tercipta pasar sepeda motor listrik," pungkasnya.