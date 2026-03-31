Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil: Tak Ada Kenaikan BBM Pertamina di April 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |20:46 WIB
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Pemerintah belum melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), baik untuk jenis subsidi maupun non subsidi.

Dia menyampaikan harga BBM subsidi tetap mengacu pada tarif yang berlaku saat ini sesuai arahan Presiden dan hasil rapat Pemerintah.

"Atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik atau turun. Artinya flat, masih pakai harga sekarang," tegasnya dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Selasa (31/3/2026).

Untuk BBM non subsidi, Bahlil mengatakan hingga kini Pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) dan sejumlah operator SPBU swasta masih melakukan pembahasan terkait kemungkinan penyesuaian harga. Namun sampai saat ini belum ada keputusan perubahan tarif.

"Jadi artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga, masih tetap sama," lanjutnya.

Bahlil juga meminta masyarakat hanya merujuk pada informasi resmi Pemerintah terkait perkembangan harga energi agar tidak terpengaruh kabar yang belum terverifikasi. Menurutnya, sumber informasi terpercaya penting untuk menjaga stabilitas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement