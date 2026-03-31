Bahlil: Tak Ada Kenaikan BBM Pertamina di April 2026

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Pemerintah belum melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), baik untuk jenis subsidi maupun non subsidi.

Dia menyampaikan harga BBM subsidi tetap mengacu pada tarif yang berlaku saat ini sesuai arahan Presiden dan hasil rapat Pemerintah.

"Atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik atau turun. Artinya flat, masih pakai harga sekarang," tegasnya dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Selasa (31/3/2026).

Untuk BBM non subsidi, Bahlil mengatakan hingga kini Pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) dan sejumlah operator SPBU swasta masih melakukan pembahasan terkait kemungkinan penyesuaian harga. Namun sampai saat ini belum ada keputusan perubahan tarif.

"Jadi artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga, masih tetap sama," lanjutnya.

Bahlil juga meminta masyarakat hanya merujuk pada informasi resmi Pemerintah terkait perkembangan harga energi agar tidak terpengaruh kabar yang belum terverifikasi. Menurutnya, sumber informasi terpercaya penting untuk menjaga stabilitas.