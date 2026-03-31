Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Minta Masyarakat Hemat BBM, Mobil Maksimal 50 Liter per Hari

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |20:37 WIB
Bahlil Minta Masyarakat Hemat BBM, Mobil Maksimal 50 Liter per Hari
BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah dinamika harga energi global yang masih bergerak fluktuatif. Menurutnya, peran serta masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan konsumsi energi nasional.

"Saya mantan sopir angkot, saya mengajak kepada semua masyarakat bahwa dalam kondisi seperti ini, tidak bisa pemerintah bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan kerjasama dan masyarakat. Caranya seperti apa? Kita harus melakukan pembelian BBM dengan wajar dan bijak," katanya dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Selasa (31/3/2026).

Dia mencontohkan, pengisian bahan bakar kendaraan pribadi secara wajar dapat dilakukan sesuai kapasitas kebutuhan harian. Menurutnya, untuk mobil pribadi, pembelian sekitar 50 liter per hari sudah tergolong cukup.

"Sebagai mantan sopir angkot, wajar dan bijak itu kalau isi mobil, satu hari 50 liter, itu tank-nya sudah penuh. Jadi kita akan mendorong ke sana. Yang tidak terlalu penting-penting, kami mohon agar kita juga bisa lakukan dengan bijak," lanjut Bahlil.

Lebih jauh, Bahlil memastikan hingga kini belum ada penyesuaian harga untuk BBM non subsidi, termasuk solar berkualitas tinggi. Pemerintah, katanya, masih melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia.

"Sekali lagi, belum ada penyesuaian harga. Sudah kurang tentu dengan dinamika flukuasi harga dunia yang perkembangannya cepat, maka kami juga akan melakukan kajian-kajian lebih cepat sesuai dengan perkembangan yang ada pada dunia," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement