Bahlil Tegaskan Stok BBM Aman di Tengah Ketidakpastian Global

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman meski dunia masih menghadapi ketegangan geopolitik dan dinamika ekonomi global.

Bahlil menyampaikan bahwa cadangan energi nasional saat ini berada di atas standar minimum nasional, mencakup solar, bensin, gas, avtur, hingga LPG.

"Jadi cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional," tegasnya dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Selasa (31/3/2026).

Ia menambahkan, pemerintah terus menjaga ketahanan energi nasional melalui berbagai langkah strategis, termasuk penguatan pasokan domestik dan optimalisasi produksi dalam negeri.

Selain itu, Bahlil menyebut implementasi campuran biodiesel B50 menjadi salah satu faktor yang akan memperkuat pasokan solar nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi membuat Indonesia mengalami surplus solar pada tahun ini.