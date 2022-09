JAKARTA - SPBU bahan bakar minyak (BBM) atau pom bensin BP-AKR kembali menurunkan harga BBM produksinya pada Rabu (14/9/2022).

Berdasarkan daftar harga yang tercantum dalam laman resminya, BP-AKR melakukan penyesuaian harga untuk jenis BBM BP 90 yang dipatok dengan harga 14.890 per liter dan BP 92 seharga Rp14.990 per liter.

"Efektif 14 September 2022, harga BBM di SPBU BP-AKR wilayah Jabodetabek terjadi penyesuaian [turun] untuk produk BP 90 dan BP 92," tulis manajemen, Kamis (15/9/2022).

Sebagaimana diketahui, BP-AKR juga menurunkan seluruh harga jenis BBM pada Selasa (6/9/2022) lalu. Minggu lalu, BP 90 dipatok dengan harga Rp15.320 per liter. Sementara BP 92 seharga Rp15.420 per liter. Sementara itu, untuk BBM jenis BP 95 dijual dengan harga Rp16.130 per liter pada bulan ini, sedangkan untuk BP diesel ditetapkan Rp17.990 per liter. Jenis BBM BP95 dan BP diesel tidak mengalami perubahan.

Pada bulan Agustus harga BP 95 senilai Rp17.900 per liter, sedangkan BP diesel dijual dengan harga Rp19.280 per liter. Untuk diketahui BP 90 memiliki nilai oktan RON 90 yang mana setara dengan Pertalite. Tetapi, harga yang dipatok cukup berbeda jauh. Diketahui Pertalite saat ini dihargai Rp10.000 per liter sejak Sabtu, 3 September 2022.

Berikut adalah harga BBM terbaru Kamis (15/9/2022), BP-AKR hingga Pertamina:

BP AKR BP 90: Rp14.890 BP 92: Rp14.990 BP 95: Rp16.130 BP diesel: Rp17.990 Shell Shell Super: Rp15.420-Rp15.750 Shell V-Power: Rp16.130-Rp16.470 Shell V-Power Diesel: Rp18.310 Shell Diesel Extra: Rp17.990-Rp18.380 Shell V-Power Nitro+: Rp16.510 Vivo Revvo 89 Rp10.900 per liter Revvo 92 Rp15.400 per liter Revvo 95 Rp16.100 per liter Pertamina Solar: Rp6.800 Pertalite: Rp10.000 Pertamax: Rp14.500-Rp15.200 Pertamina Dex: Rp17.400-Rp18.100 Dexlite: Rp17.100-Rp17.800 Pertamax Turbo: Rp15.900-Rp16.600 Khusus untuk BBM bersubsidi, pemerintah telah resmi mengumumkan untuk menaikkan harganya. Presiden Joko Widodo menyatakan, keputusan pemerintah menaikkan harga atau mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan pilihan terkahir yang diambil. Jokowi mengatakan, keputusan itu dibuat pemerintah dalam situasi yang sulit akibat gejolak harga minyak dunia. Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terkahir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," kata Jokowi dalam konferensi pers, Sabtu (3/9/2022). Jokowi mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak tersebut supaya harga BBM di tanah air masih terjangkau. "Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," ujar Jokowi. Bernard Hermanto Harga BBM saat ini belum stabil, hingga rumornya akan naik pada awal September. Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah membengkak tiga kali lipat dari Rp 502,4 triliun dan angka tersebut bakal terus meningkat. Selain itu, lebih dari 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh golongan masyarakat mampu, yakni para pemilik mobil pribadi. "Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu," kata dia.