JAKARTA - Komisaris Bursa Efek Indonesia (BEI) Pandu Patria Sjahrir membagikan kabar duka cita meninggalnya Rudy Ramawy. Dia merupakan Deputy CEO PT Multipolar Tbk.

"Rest in Peace @rudyramawy. May god bless your soul!," tulis Pandu, dikutip dari Instagramnya, Jumat (23/9/2022).

Sebelumnya, Rudy menjabat sebagai Country Director Google Indonesia dari Januari 2012 hingga Maret 2015. Dia memulai dan memimpin kegiatan operasional Google di Indonesia, membangun pertumbuhan yang pesat, termasuk meluncurkan YouTube Indonesia dan Street View.

Sebelum bergabung dengan Google, Rudy merupakan Director of Programming and Production di salah satu stasiun televisi nasional sejak tahun 2008 dengan karier awal sebagai Director of Sales and Marketing.

Dengan gelar Sarjana Teknik Kimia dari University of California, Berkeley, dan 20 tahun pengalaman di bidang manajemen strategi dan umum, pemasaran dan penjualan, Rudy telah menjabat posisi kepemimpinan di berbagai industri.

Dia memulai kariernya di Procter & Gamble, kemudian berpindah ke industri content/entertainment dengan Sony Music Entertainment Indonesia pada 1997, Managing Director Warner Music Malaysia pada 1999, dan kemudian Presiden Direktur Sony Music Entertainment Indonesia dan Regional Marketing Director Asia Tenggara. Pada tahun 2005, Rudy pindah ke Axis, sebuah operator telepon selular, tempat ia menjabat sebagai Director and Chief Marketing Officer hingga tahun 2008. Kemudian Grup Lippo (Lippo) menggaet Rudy Ramawy menjadi Vice Chairman MatahariMall.