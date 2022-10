JAKARTA - Pemerintah kembali mengirim sinyal bahwa harga pertalite bisa saja turun dari harga saat ini Rp10.000 per liter. Harga pertalite turun bisa terealisasi jika harga minyak dunia turun signifikan.

Sinyal penurunan harga pertalite disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji.

"Kalau harga minyak turun banget bisa aja (harga Pertalite turun)," kata Tutuka di Jakarta Selasa 4 Oktober 2022.

Namun, jika melihat pergerakan minyak dunia saat ini mengalami tren kenaikan. Kenaikan harga minyak dunia ditopang jelang pertemuan OPEC+ di tengah rencana pemangkasan produksi minyak mentah.

Lalu apakah harga pertalite bisa turun?

Menurut Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan, peluang penurunan harga pertalite masih jauh. Ada beberapa indikator yang membuat peluang harga pertalite turun masih jauh, pertama karena harga pertalite masih di bawah harga keekonomian.

"Hal ini karena memang belum masuk ke harga keekonomian. Masih ada beban kompensasi yang harus ditanggung pemerintah," kata Mamit saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Indikator kedua adalah pergerakan harga minyak dunia saat ini cenderung naik. Apalagi lanjut Mamit menjelaskan, jelang musim dingin, Natal serta Tahun Baru kebutuhan akan energi pasti mengalami peningkatan.

"Belum lagi OPEC yang memangkas produksi mereka sampai 1 juta maka harga akan tetap tinggi," kata Mamit.

Di sisi lain, Mamit juga menyoroti perkembangan harga-harga barang lain jika harga pertalite turun. Tidak bisa dijamin harga barang akan turun jika pertalite turun.

"Saya melihat juga jika pertalite turun apakah akan diikuti oleh penurunan harga kebutuhan pokok dan ongkos transportasi. Yang ada nanti hanya berkurang di BBM tetapi yang lain tetap sama, kecuali pemerintah mengambil kebijakan lain menjelang tahun politik ini," kata Mamit.

Sekadar informasi, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November terdongkrak 2,89 dolar AS atau hampir 3,5% menjadi menetap di 86,52 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember bertambah 2,94 dolar atau 3,3% menjadi ditutup pada 91,8 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.