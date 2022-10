JAKARTA - Mengintip total kekayaan Happy Asmara, The Queen of Ambyar yang tak banyak netizen ketahui.

Pelantun lagu 'Satru' ini kini tengah mendulang jerih payahnya dan berhasil meraih kesuksesan.

Bagaimana tidak, kekasih Denny Caknan itu kerap kali mendapat undangan baik secara off air maupun on air.

Bahkan, perempuan cantik asal Kediri ini diketahui memiliki total kekayaan yang fantastis.

Lantas, berapa kira-kira total kekayaan Happy Asmara The Queen of Ambyar?

Berdasarkan catatan Okezone, Kamis (13/10/2022), Happy Asmara telah meniti karier sejak dini, pedangdut yang memiliki nama asli Heppy Rismanda Hendranata ini mulanya terkenal lantaran lagu-lagunya yang diunggah dalam channel YouTube trending.

Selalu menyanyikan lagu dengan bahasa Jawa, lagunya laris ditonton hingga puluhan juta views.

Dia pun kerap berduet dengan Denny Caknan dalam beberapa kesempatan.

Tak sedikit lagunya adalah karya asli dari perempuan berusia 23 tahun itu.

Karya-karyanya itu pun hingga kini selalu menjadi fenomenal dan trending di berbagai platform media sosial.

Kekayaannya pun diketahui dari berbagai sumber, antara lain:

1. Channel YouTube

Pedangdut yang dijuluki The Queen of Ambyar ini memiliki channel YouTube dengan nama Happy Asmara Music.

Channel yang telah bergabung sejak 2017 itu kini memiliki 1,59 juta subscriber, dan telah mengunggah 61 video.

Ditaksir penghasilan Happy Asmara per tahun mencapai Rp8 miliar hanya dari YouTube saja.

Videonya pun bisa tembus ditonton hingga lebih dari 55 juta views, dan secara keseluruhan ditonton sebanyak 303 juta views.

2. Bayaran Manggung

Tak hanya dari YouTube, kekayaan yang dimiliki Happy Asmara sebagai penyanyi tentunya juga dari bayaran manggung.

Dia pun sempat membocorkan tarif manggungnya yang kini di atas Rp10 juta.

Bahkan dulu sempat live dan bergabung di live Instagram @jagodangdutcom, Happy Asmara juga mengaku jika dirinya sempat dibayar Rp50.000 untuk sekali manggung.

3. Sumber Lainnya

Perlu diketahui, Happy Asmara juga diketahui menjadi brand ambassador beberapa brand ternama. Tak hanya itu, dia juga menerima endorse.

Sehingga total kekayaan Happy Asmara baik dari penghasilan YouTube, off air, on air, dan lainnya mencapai lebih dari Rp8 miliar per tahunnya.