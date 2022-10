JAKARTA - Video musisi Indonesia Ari Lasso baru-baru ini viral yang berisi keluhan terhadap pesawat Batik Air karena adanya perubahan jadwal penerbangan.

Ari Lasso mengaku ditinggal pesawat setelah dapat konfirmasi perubahan jadwal pada penerbangannya dari Singapura.

Atas kejadian tersebut, Corporate Communications Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihantoro meminta maaf atas adanya ketikdaknyamanan penerbangan yang menimpa Ari Lasso.

Danang menjelaskan memang ada penyesuaian jadwal karena cuaca yang kurang baik.

"Menanggapi keluhan dari salah satu penumpang atas nama Lasso, Ari Bernadus dan perkembangan berita, bahwa penerbangan ID-7150 mengalami penyesuaian jadwal keberangkatan menjadi pukul 19.35 (GMT+ 08) dari Singapura dikarenakan alasan operasional yaitu dampak dari cuaca kurang baik (bad weather) pada rotasi (pergerakan pesawat) rute sebelumnya," ujarnya kepada Okezone, Kamis (21/10/2022).

Dia menyebut kalau pesawat Batik Air penerbangan ID-7150 akhirnya diberangkatkan menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dari Singapura pada 18.55 waktu setempat.

Namun, Danang memastikan bahwa telah melakukan upaya penanganan terbaik atas kejadian ini dengan pemindahan penerbangan Ari Lasso menggunakan pesawat ID-7152 Singapura – Jakarta pada Kamis (20/10/2022).

"Batik Air saat ini masih melakukan proses investigasi di internal mengenai kejadian dimaksud. Hasil penyelidikan berupa rekomendasi atau referensi yang diperoleh akan dipergunakan (implementasikan) dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada tamu," pungkasnya.

Sebagai informasi, dikutip dari video yang ramai Instagram resmi @ari_lasso pada Kamis (20/10/2022), dia menyampaikan keluhan terjadi saat akan terbang dari Singapura menuju Jakarta.

"Halo temen-temen di Batik Air, di Lion Group. Saya ketinggalan eh ditinggal pesawat anda di Singapore saya beli bisnis pulang-pergi. Ini mestinya pesawat saya 17.35 ya di tiket. Tapi kemudian saya kemarin dapat WhatsApp di pagi hari yang menyatakan pesawat saya diubah ke 19.35," ujarnya dalam video.

Lalu dia juga menyebut ada perubahan gate yang membuat bingung.

"Gatenya juga diubah, di gate ini dibilang 'this is not your flight' saya pindah ke gate satunya 'your flight is already flight," katanya.

Dia pun meminta agar pihak Lion Group untuk membantunya mengatasi hal tersebut.

"Jadi untuk temen-temen di Batik, saya juga sempet nyanyi dulu untuk temen-temen Batik dan Lion dulu di Jalan Gajah Mada, mohon perhatiannya karena saya hanya rakyat kecil biasa saja, tapi sekarang rugi besar harus beli tiga tiket saya harus beli hotel lagi, dan yang terpenting saya besok harus ke Surabaya untuk manggung," jelasnya.

Ari Lasso juga menegaskan kalau dia tak pernah telat ketika naik pesawat, namun hal ini terjadi karena adanya perubahan jadwal tiket yang membingungkannya.

"Teman-teman mohon di tag Batik Air agar bisa memperbaiki kinerjanya, saya adalah orang yang tidak pernah telat tiket pesawat seumur hidup," tegasnya.

Setelah itu, Ari Lasso pun kembali membuat video yang berisi kalau sudah mendapat ganti rugi soal tiket penerbangannya.

"Halo temen-temen Batik Air, terima kasih untuk reaksinya. Saya melewati beberapa teman ya di institusi negara ini, terima kasih sudah diganti tiketnya, sekarang pesawatnya jam 9, dan sekarang masih jam 7 saya sudah di sekitar gate karena trauma akan kejadian kemarin," ucapnya.

Meski begitu, Ari Lasso tetap mengaku ingin bertemu pihak Lion Group untuk membahas permasalahannya yang sempat terjadi itu.

Menurutnya, hal ini penting dibicarakan untuk peningkatan kinerja Lion Group semakin baik lagi ke depannya.

"Sekali lagi terima kasih, tapi kayaknya ada beberapa hal yang mesti kita bicarakan dan kita luruskan agar semua ini untuk perbaikan dan Batik Air sendiri, agar hal begini tidak terulang dan semua masyarakat yang jadi penumpang Anda bisa terpuaskan," bebernya.

"Supaya Batik Air jadi perusahaan yang maju, jadi penerbangan yang kredibel dan dapat diandalkan oleh masyarakat Indonesia," tutupnya.