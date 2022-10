JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa perang Ukraina-Rusia yang tak kunjung selesai dapat menyebabkan tingginya harga energi.

Luhut juga mengaku telah mendapatkan informasi bahwa perang Ukraina-Rusia semakin sensitif. Sehingga kondisi apa pun dapat terjadi pada perekonomian Indonesia.

"Oleh karena itu, kita harus juga siap menghadapi (kondisi) yang terburuk," katanya dalam acara Guiding Energy Transition in Indonesia and Beyond by HIMPUNI, Selasa (25/10/2022).

Sementara itu, Luhut mengungkapkan, kondisi dunia saat ini juga menghadapi ancaman krisis perubahan iklim dan ancaman resesi.

"Sekali lagi anything could happen, oleh karena itu kita harus melakukan semua langkah-langkah terbaik menjadi suatu hal yang kita semua inginkan," ucapnya.

Sebelumnya, dalam webinar yang diselenggarakan oleh LAB 45, 'Ancaman Resesi Global: Transisi Ekonomi Hijau di Persimpangan Jalan', Senin (24/10/2022) Luhut mengatakan, langkah pertama adalah Indonesia harus terus mampu mengendalikan proses recovery dari pandemi Covid-19.

"Termasuk potensi ancaman pandemi lain di masa depan," katanya.

Kemudian, kedua adalah transformasi struktur ekonomi Indonesia. Dari ekonomi berbasis komoditas menjadi ekonomi berbasis industri yang bernilai tambah.

Ketiga peningkatan efisiensi yang harus semakin dimasifkan melalui digitalisasi. Keempat, penguatan ekonomi pendekatan bottom up atau bawah, seperti melalui dana desa. Kelima adalah, secara berkelanjutan melakukan transformasi ekonomi menuju low karbon ekonomi. Dengan cara melalui dekarbonisasi dan transisi energi yang terukur.