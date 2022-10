JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) akan ikut serta merealisasikan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban Fase 1-2.

Diharapkan nantinya Pelabuhan Patimban akan mampu menampung peti kemas hingga 2 juta twenty foot equivalent unit (TEUs).

Dikutip dari IDX 1st Session Closing, Senin (31/10/2022), Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Effendi menjelaskan penandatanganan kontrak Paket 6: Konstruksi Terminal Peti Kemas No. 2, Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase 1-2 telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2022 lalu.

 BACA JUGA:PTPP Raup Kontrak Baru Rp15,7 Triliun

Adapun anggota konsorsium tersebut terdiri dari Penta-Ocean Construction Co Ltd, Toyo Construction Co Ltd, PTPP, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON).

Baca Juga: Konvoi Armada Ungu Menandai Dibukanya Taco Bell Paramount Gading Serpong

Bakhtiyar mengatakan peran PTPP dalam proyek ini merupakan leader konsorsium lokal (terdiri dari) PTPP, WIKA dan JKON. Nilai investasi dari proyek ini sebesar JPY 46,885 juta atau setara Rp5,85 triliun. Dari jumlah tersebut, nantinya PTPP akan menanggung investasi sebesar 50% dari porsi investasi konsorsium lokal. Adapun, porsi investasi konsorsium lokal ini setara 30% dari total nilai kontrak. Selain itu, pekerjaan paket 6 akan melengkapi pekerjaan pada proyek Pelabuhan Patimban Fase 1-1. Ketika pekerjaan paket 6 selesai, diharapkan kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Patimban akan meningkat menjadi 2 juta twenty foot equivalent unit (TEUs) dan alur pelayaran di sana dapat dilalui oleh kapal-kapal peti kemas raksasa dengan ukuran tonase 61.000 DWT, yang mana kapal tersebut mampu mengangkut kapasitas hingga 4.600 TEUs.