Asing Borong Saham Tambang, Net Buy Rp1,94 Triliun

JAKARTA - Investor asing mengincar sejumlah saham tambang sepanjang pekan ini. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang 13–17 Oktober 2025, aksi beli bersih dari asing mencapai Rp1,94 triliun.

Data foreign net buy ini lebih rendah dibanding pekan sebelumnya yang sebesar Rp3,21 triliun. Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi tajam 4,14 persen ke level 7.915,66 selama lima hari terakhir.

Kendati tekanan jual terjadi pada saham-saham berkapitalisasi besar seperti perbankan dan infrastruktur, minat investor asing menyasar saham-saham sektor tambang dan energi.

Lima saham yang paling banyak diborong asing di pasar reguler antara lain PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS), PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA).

ANTM menjadi saham paling diminati asing di pasar reguler, dengan nilai beli bersih Rp388,6 miliar. Berkat hal itu, saham ANTM naik 4,23 persen ke Rp3.450 per saham pekan ini.

Ini diikuti oleh saham EMAS dengan net buy Rp274,8 miliar. Saham emiten baru ini melonjak 14,73 persen ke Rp4.830 per saham pekan ini.