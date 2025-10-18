Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Top saat IHSG Anjlok 4,14% Pekan Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |12:02 WIB
10 Saham Top saat IHSG Anjlok 4,14% Pekan Ini
Deretan saham top gainers pekan ini 13-17 Oktober 2025. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan kenaikan tertinggi (top gainers) pada periode perdagangan 13-17 Oktober 2025.

Meski pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini mengalami penurunan 4,14% di level 7.915,656 dari posisi 8.257,859 pada pekan sebelumnya.

Sejalan dengan perubahan IHSG yang meninggalkan level 8.000, sepanjang perdagangan sepekan ini, ada sembilan saham yang mencatatkan kenaikan lebih dari 20 persen.

Hanya PT Transkon Jaya Tbk (TRJA), emiten yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan khususnya pertambangan, migas, dan konstruksi yang menguat hingga 27,74 persen. Nominal saham naik menjadi Rp198 dari Rp155 pada pekan lalu.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (18/10/2025), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini 13-17 Oktober 2025:

1. PT Transkon Jaya Tbk (TRJA) naik 27,74 persen ke Rp198.

2. PT Gozco Plantations Tbk (GZCO) melejit 25 persen ke Rp270.

3. PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) menguat 25 persen ke Rp420.

4. PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI) menanjak 24,83 persen ke Rp905.

5. PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (PORT) melonjak 24,77 persen ke Rp1.335.

 

