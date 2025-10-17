617 Saham Melemah, IHSG Ditutup Lesu di Level 7.915

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada sesi terakhir perdagangan pekan ini. IHSG turun 209,10 poin atau 2,57% ke 7.915,66.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (17/10/2025), terdapat 135 saham menguat, 617 saham melemah, dan 204 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp28,4 triliun dari 39,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 0,98% ke 772,34, indeks JII turun 1,97% ke 552,73, indeks IDX30 turun 1,15% ke 401, dan indeks MNC36 turun 1,22% ke 315,95.

Untuk indeks sektoral di antaranya energi turun 5,02%, konsumer non siklikal turun 2,27%, konsumer siklikal turun 2,61%, keuangan turun 0,89%, infrastruktur turun 3,41%, properti melemah 0,26%, bahan baku turun 2,36%, transportasi turun 4,18%, industri turun 2,42%, teknologi turun 5,25%, kesehatan melemah 0,07%.