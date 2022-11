JAKARTA – Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo hadir menjadi pembicara pada Asia Video Summit 2022 di Singapura, Selasa (01/09/2022).

Pada acara yang mengusung tema ‘Taking the Entertainment Experience to the Next Level’, Clarissa menjabarkan Vision+ sebagai penyedia konten melalui layanan streaming dan video on demand (VOD).

Clarissa juga memaparkan strategi engagement yang dilakukan Vision+ dengan para penggunanya.

“Congrats, Clar!,”ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Rabu (02/11/2022).

Dikutip dari laman avia.org, acara ini sebagai wadah untuk membuat industri video lebih kuat dan sehat dengan mengusung kepentingan bersama di antara member AVIA.

Panggung Asia Video Summit 2022 juga membahas tuntas tantanganyang dihadapi oleh layanan streaming lokal, regional, dan global serta prioritas terkait konten, lokalisasi, dan model bisnis di tahun mendatang.

Sebelumnya, Clarissa juga tampil sebagai pembicara pada Indonesia in View 2022, awal bulan lalu serta, memaparkan Vision+ pada APOS Conference di Singapura pada 28 September 2022. Dia berbicara mengenai superApp yang dimiliki MNC Group, masifnya perkembangan Vision+, serta bisnis game.