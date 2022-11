JAKARTA - CEO Tesla Elon Musk akhirnya telah berhasil membeli Twitter dengan harga USD44 miliar atau setara dengan Rp682,5 triliun.

Usai menjadi pemilik resmi Twitter, kini Elon Musk rupanya ingin juga mencoba peruntungannya di dunia entertainment.

Hal itu karena dia sempat mengatakan kalau ingin membeli boygrup asal Korea Selatan, BTS.

Dikutip dari video yang beredar di media sosial TikTok @become.some pada Kamis (3/11/2022), Elon Musk secara terang-terangan mengaku sangat ingin membeli BTS.

"I want to buy BTS, they are very popular now," ujarnya dalam video.

Kemudian, dia juga menyapa penggemar BTS yang disebut Army dalam video itu.

"Dont you mind, Army?" katanya.

Usai video itu beredar, para penggemar BTS langsung memberikan reaksi atas keinginan Elon Musk ini. "They are not for sale," kata akun @adiemon. "Gak bisa sembaran dibeli Pak," ucap @j. "Kaga dijual om," sambung @thv_. Sebagai informasi, Elon Musk menyelesaikan pembelian Twitter pada 28 Oktober 2022. "Saya pikir pengadilan mendorongnya melewati batas," kata kepala eksekutif Gerber Kawasaki Investments di California. "Terus terang, ini telah menjadi semacam bencana sejak awal. Tentu saja dimulai dengan mendekati Twitter secara sangat agresif dan benar-benar memaksa Twitter ke meja perundingan, kemudian menjadi gusar dan bertengkar di depan publik mengenai sesuatu yang bagi saya adalah topik yang sudah sangat diketahui," tambahnya.