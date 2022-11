JAKARTA – Ini alasan Elon Musk batal ke Bali. Sebagaimana diketahui, Elon Musk batal hadir secara fisik pada forum B20 Summit Indonesia di Nusa Dua, Bali.

Kabar ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Berdasarkan catatan Okezone, Senin (14/11/2022), Bos Tesla tersebut batal hadir karena ada urusan yang harus diselesaikan di negaranya.

Adapun urusan tersebut, yakni terkait persoalan di pengadilan yang berkenaan dengan Twitter. Akan tetapi, Elon Musk akan tetap menyampaikan presentasinya pada B20 Summit secara daring.

"Jadi Elon Musk karena dia ada masalah kontrak yang masih dibahas, dia akan memberikan speechnya secara daring zoom selama 1 jam," kata Luhut.

Dalam dialognya di B20 Summit Day 2 secara virtual, Elon Musk mengatakan tidak jadi ke Indonesia karena banyak pekerjaan.

"Hal itu terdengar fantastis, tapi pekerjaan saya akhir-akhir ini bertambah banyak, oh man, I have too much on my plate, that's for sure," ucap Elon sambil tertawa.

Selain itu, dikabarkan bahwa Elon Musk akan berkunjung ke Jakarta pada Desember mendatang. Sebelumnya, CEO Tesla Elon Musk dikonfirmasi akan hadir di forum internasional B20 yang merupakan rangkaian acara KTT G20 yang diselenggarakan di Bali, pada 13-14 November. Kehadiran Musk membuat spekulasi bahwa orang terkaya di dunia itu akan membuat kesepakatan investasi dengan Indonesia.