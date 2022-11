JAKARTA - Mengulik lima pengusaha hotel terkaya di Indonesia dengan harta yang tak main-main.

Adapun untuk melihat pengusaha hotel terkaya di Indonesia ini dengan mengukur kemewahan gedung hingga jumlah karyawannya.

Di mana dari kemewahan tersebut dapat dilihat berapa banyak cuan yang didapat dari sang pengusahanya.

Berdasarkan catatan Okezone, Sabtu (19/11/2022), berikut ini daftar pengusaha hotel di Indonesia:

 BACA JUGA:4 Trik Simpel Buat Rumah Mirip Hotel Mewah

1. Keluarga Ciputra

Ciputra Group didirikan oleh Almarhum Ciputra memulai usahanya lebih dari 40 tahun yang lalu.

Di mana Ciputra merupakan pengusaha tulen di bisnis properti, dan juga perhotelan.

Proyek pertama yang dikembangkan Ciputra Group adalah Citra Garden City Jakarta pada 1984.

Bahkan lewat brand Citradream Hotel, Ciputra membangun sejumlah hotel di berbagai kota di Indonesia. Tak kurang dari 12 hotel berserak dari Jakarta hingga Banjarmasin.

Kemudian, Ciputra juga punya hotel mewah di Hanoi, Vietnam. Hotel bernama Pulla Hotel Hanoi itu memiliki jumlah kamar mencapai 240 kamar. Hotel mewah Ciputra lainnya ada di Jakarata yairu, Rafles Ciputra World 1 Jakarta dengan jumlah kamar mewah sebanyak 173 unit.

Dikutip dari Forbes, keluarga Ciputra mengantong kekayaan sekitar USD1,1 miliar atau Rp16,5 triliun dan duduk di posisi 26 sebagai orang terkaya di Indonesia pada 2021.

Baca Juga: Menuju Society 5.0, Ini Skill yang Harus Dimiliki Para Lulusan Universitas

2. Keluarga Hartono

Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono mulai masuk ke bisnis hotel pada 2004 dengan memenangi lelang pengelolaan hotel Indonesia yang sekarang bernama Hotel Indonesia Kempinski.

Berdasarkan data Forbes, nilai kekayaan Robert Budi Hartono mencapai USD22,8 miliar atau setara Rp342 triliun. Sementara Michael Hartono mengantongi kekayaan sekitar USD21,9 miliar atau setara Rp328,5 triliun.

Duo pemilik Grup Djarum ini juga masuk dalam kelompok 70 orang kaya dunia.

Di mana Grup Djarum mulai menambah sejumlah hotel yang disebut-sebut merupakan milik mereka. Di antaranya, Padma Hotel Bandung, Padma Resort Legian, Padma Resort Ubud, dan The Resinda Karawang.

3. Peter Sondakh

Dia merupakan bos Rajawali Corpora yang mendirikan Grup Rajawali Property yang didirikan pada tahun 1989, Peter Sondakh kini menggenggam sejumlah hotel.

Di antaranya, St. Regis Bali Resort, The Laguna Resort and Spa, , Four Season Jakarta, The Westin Langkawi, dan St. Regis Langkawi. Nama yang terakhir merupakan sebuah resort bintang lima yang belokasi di Kedah, Malaysia. Penginapan ini dijuluki sebagai "Permata Kedah".

Dia memiliki kekayaan sekitar USD1,8 miliar atau setara Rp27 triliun.

Sumber kekayaannya berasal dari sejumlah bisnis, seperti pertambangan dan infrastruktur dan juga perkebunan sawit.

4. Chairul Tanjung

Bos CT Corp ini memiliki bisnis hotel, Chairul Tanjung setidaknya memiliki tidak kurang dari empat hotel, yaitu The Trans Luxury Hotel, The Trans Resort Bali, Fashion Hotel, dan Ibis Bandung.

Trans Luxury Hotel merupakan Hotel bintang lima yang terdiri dari 18 lantai serta memiliki 280 kamar dan suite. Diluncurkan pada 2012, hotel ini sempat membetot perhatian publik Tanah Air.

Dia pun punya kekayaan sebanyak USD5,4 miliar atau Rp81 triliun. Sumber kekayaan terentang mulai dari media, supermarket, bank, dan maskapai penerbangan.

5. Keluarga Eka Tjipta Widjaja

Pemilik Grup Sinar Mas ini memiliki sejumlah bisnis yang menjadi sumber kekayaan mereka, seperti kertas, properti (real estat), jasa keuangan, perawatan kesehatan, agribisnis, dan telekomunikasi.

Bisnis hotel dijalankan oleh unit bisnis mereka di bawah naungan Sinarmas Land, salah satu pengembang properti terbesar di Tanah Air. Sinar Mas Land memiliki hotel mewah berbintang lima yang juga berada di lokasi Thamrin, Jakarta Pusat, yakni Hotel Grand Hyatt.

Adapun untuk kekayaan keluarga ini mencapai USD9,7 miliar atau Rp145 triliun.