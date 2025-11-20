Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Tingkat Hunian Hotel Diprediksi 74% Saat Libur Natal, Bali Masih Jadi Favorit

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |15:15 WIB
Tingkat Hunian Hotel Diprediksi 74% Saat Libur Natal, Bali Masih Jadi Favorit
Tingkat hunian hotel diperkirakan mencapai 74% selama peak season Natal dan Tahun Baru 2026. (Foto: Okezone.com/InJourney)
JAKARTA – Tingkat hunian hotel diperkirakan mencapai 74% selama peak season Natal dan Tahun Baru 2026, yang diproyeksikan berlangsung pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Angka ini meningkat 3,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama libur Natal dan Tahun Baru, hotel di Bali diperkirakan menunjukkan tingkat hunian tertinggi dibandingkan klaster lainnya, menegaskan posisi Bali sebagai destinasi favorit wisatawan. Klaster hotel di Jawa dan Sumatera juga diproyeksikan mengalami peningkatan okupansi dibandingkan periode Nataru sebelumnya.

“Momen libur Natal dan Tahun Baru selalu menjadi periode dengan lonjakan mobilitas wisatawan. Hal ini menjadi indikator positif bagi sektor pariwisata Indonesia,” ujar Direktur SDM dan Digital InJourney, Herdy Harman, Kamis (20/11/2025).

Menjelang periode Nataru 2026, hotel-hotel yang dikelola InJourney Hospitality telah meningkatkan kesiapan operasional, termasuk layanan F&B, housekeeping, engineering, serta optimalisasi digital check-in dan pengawasan real-time. Selain itu, tersedia forecast logistik, buffer stock, dan kesiapan SDM untuk menjaga kualitas layanan.

 

1 2
