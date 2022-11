JAKARTA - Teknologi sudah semakin mendominasi kehidupan kita. Bukan hanya dari aspek sosial, namun sudah menjalar hingga ke aspek pengelolaan keuangan, khususnya kemudahan akses layanan perbankan digital.

Pada dasarnya, layanan perbankan digital tidak berbeda jauh dengan layanan perbankan konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada fitur layanan perbankan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah melalui aplikasi perbankan di smartphone tanpa perlu datang ke kantor cabang Bank dan tidak terbatas pada waktu operasional.

Nah, jika Anda pernah melakukan pembukaan deposito sebelumnya, pasti Anda tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memilikinya.

Mulai dari datang ke kantor cabang Bank, pengisian formulir di Customer Service, hingga melakukan setoran awal pembukaan deposito di counter Teller. Tentunya rentetan aktivitas tersebut dapat menyita waktu yang cukup banyak, belum lagi antrinya. Namun, seiring dengan perkembangan era digital, membuka rekening deposito kini jauh lebih cepat, bahkan tidak sampai 5 menit.

Contohnya, melalui MotionBanking sebagai aplikasi digital banking yang dapat dipergunakan untuk bertransaksi perbankan hingga layanan keuangan sehari-hari.

“Untuk melakukan pembukaan deposito online, nasabah hanya perlu mengakses MotionBanking dengan penempatan dana mulai dari Rp200.000. Tidak hanya itu, MNC Bank juga memberikan bonus bunga menarik hingga 7% sesuai ketentuan. Fitur deposito online ini memang merupakan wujud komitmen MNC Bank untuk mengembangkan MotionBanking sebagai One-Stop Banking Service”, ungkap Chief Digital Business Officer PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT) Yudistira Ardhi Prastono pada Rabu (23/11/2022).

Adapun kelebihan pembukaan rekening deposito online pada MotionBanking sebagai berikut:

• Pembukaan rekening secara online menggunakan fitur biometrik

• Deposito dapat dibuka secara realtime, bahkan pada hari libur (Sabtu-Minggu)

• Fleksibilitas pilihan jenis instruksi jatuh tempo, Automatic Roll Over (ARO), Automatic Roll Over Plus Bunga (ARO Plus Bunga) dan Non-Automatic Roll Over (Non-ARO)

• Kemudahan mengubah instruksi jatuh tempo tanpa harus datang ke Bank

• Pilihan tenor mulai dari 1, 3, 6 hingga 12 bulan

• Suku bunga deposito menarik​

Sebagaimana diketahui, selain pembukaan deposito online, sejumlah fitur MotionBanking yang lain diantaranya transfer real time, login biometrik, top -up e-wallet, pembayaran berbagai tagihan dan kartu kredit, pengajuan cicilan kartu kredit, fitur pembayaran QRIS, transfer dengan BI Fast, serta yang terbaru adalah tarik dan setor tunai di jaringan Indomaret.

