HOME FINANCE HOT ISSUE

Dahsyatnya MNC Bank, Selamat Kepada Para Pemenang Undian Tabungan Dahsyat Berhadiah

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |11:29 WIB
Dahsyatnya MNC Bank, Selamat Kepada Para Pemenang Undian Tabungan Dahsyat Berhadiah
Dahsatnya MNC Bank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Setelah diluncurkan pada awal Juli 2024, program Tabungan Dahsyat Berhadiah milik PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank telah mengundi 60 pemenang hingga Desember tahun 2024 dengan total hadiah ratusan juta rupiah, dan di awal tahun 2025.

1. Program Resmi Berakhir

Program tersebut resmi berakhir dengan diundinya grand prize 2 unit mobil berupa Toyota Fortuner dan Hyundai Stargazer untuk 2 Nasabah yang beruntung, pada Jumat 14 Februari 2025 kemarin.

Tak hanya itu, terdapat  hadiah istimewa lainnya yang berhak diterima oleh 12 Nasabah beruntung pada puncak acara tersebut, antara lain:
1. Uang tunai masing-masing senilai Rp10 juta untuk 6 pemenang
2. Uang tunai senilai Rp50 juta untuk 1 orang pemenang
3. 3 Unit Smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB untuk 3 orang pemenang
4. Voucher menginap di hotel The Westin Resort Nusa Dua Bali dan Park Hyatt Jakarta untuk 2 orang pemenang

Untuk informasi lebih lanjut terkait nama-nama pemenang dan mekanisme pemberian hadiah, seluruh Nasabah dapat mengakses tautan berikut https://mncbank.co.id/post/pengumuman-pemenang-tabungan-dahsyat-berhadiah-periode-desember-2024.
 
Selain prosesi pengundian grand prize dan hadiah istimewa lainnya, program Dahsyatnya MNC Bank! yang disiarkan secara langsung dan eksklusif di iNews TV ini juga menghadirkan keseruan bagi para pemirsa di rumah. Bagaimana tidak? MNC Bank menghadirkan GAC (Gamaliél Audrey Cantika) dan Maysha Jhuan yang tampil untuk menghibur pemirsa dengan penampilan spesial lagu-lagu yang dibawakan.

 

