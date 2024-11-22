Dapatkan Jutaan Rupiah Setiap Hari, Ikuti Kuis Berhadiah MotionBank Sebelum Acara Family 100 di MNCTV

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) menghadirkan program Kuis Berhadiah MotionBank di MNCTV yang memberikan hadiah uang tunai dengan total jutaan rupiah setiap harinya. Kuis Berhadiah MotionBank disiarkan secara langsung, sebelum acara Family 100 di MNCTV mulai hari Jumat, 22 November 2024.

Ditayangkan sekitar pukul 19.25 WIB atau tepat 5 menit sebelum Family 100, para pemirsa berkesempatan memenangkan hadiah langsung dengan menjawab pertanyaan yang diberikan host.

Akan ada 5 orang pemenang beruntung setiap harinya yang berhak mendapat hadiah uang tunai masing-masing Rp500 ribu. Cara ikutannya sangat mudah:

1. Scan QR code pada gambar di atas atau KLIK DI SINI

2. ⁠Lengkapi data diri Anda di form registrasi online (nama dan nomor telepon yang aktif)

3. ⁠Download aplikasi MotionBank dan buka rekening Tabungan Motion, karena hadiah akan ditransfer ke rekening MotionBank pemenang.

4. ⁠Telepon ke nomor 021-5300070 saat kuis berlangsung yaitu 5 menit sebelum acara Family 100 di

MNCTV. Pastikan kamu yang tercepat dan koneksimu terjaga ya!

5. Setelah terhubung, ucapkan password: MotionBank, Mo Apa Aja Bisa

6. Jawab pertanyaan dari host dengan tepat untuk mendapatkan hadiah!

Biar makin percaya diri menjawab pertanyaan dengan benar, jangan lupa cari informasi seputar produk dan layanan MNC Bank dengan mengunjungi website www.mncbank.co.id dan www.motionbank.id, serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankid di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di X. Informasi lebih lanjut mengenai Kuis Berhadiah MotionBank, hubungi nomor WhatsApp 08888888888.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna menyampaikan bahwa Kuis Berhadiah MotionBank membuka kesempatan pada semua orang untuk bisa memenangkan hadiah uang tunai dengan total jutaan rupiah setiap harinya.

"Bagi pemirsa yang belum sempat mengikuti atau memenangkan kuis jangan berkecil hati dan silakan coba lagi di hari berikutnya," ungkap Rita.

Dirinya lebih lanjut menghimbau agar masyarakat segera memiliki rekening tabungan di MotionBank.

“Yang tidak kalah penting, hadiah akan ditransfer ke rekening Tabungan Motion pemenang, jadi kami menghimbau peserta kuis untuk segera download aplikasi MotionBank dan buka rekening Tabungan Motion. Tanpa perlu repot ke kantor cabang, masyarakat bisa langsung registrasi hingga memiliki nomer rekening hanya melalui smartphone, kapan saja di mana saja. Bebas biaya admin, bebas biaya transfer BI- FAST, bebas biaya tarik tunai di semua ATM, dan bisa mengikuti undian Tabungan Dahsyat Berhadiah," tutup Rita.