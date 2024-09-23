Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Miliki Deposito Hanya dengan Smartphone, Ajukan Sekarang di MotionBank

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |16:30 WIB
Miliki Deposito Hanya dengan Smartphone, Ajukan Sekarang di MotionBank
Punya Deposito Tanpa Perlu ke Kantor Cabang di MotionBank. (foto: Okezone.com/MNC Bank)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank senantiasa memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada nasabahnya dalam menikmati produk dan layanan perbankan, salah satunya deposito.

Melalui layanan perbankan digital MotionBank, MNC Bank menghadirkan Deposito Motion agar dapat dengan mudah memiliki deposito tanpa perlu repot mendatangi kantor cabang MNC Bank.

Tidak hanya itu, suku bunga yang ditawarkan pun sangat menarik, hingga 5,75%! Yang tidak kalah menarik, terdapat ragam hadiah istimewa, langsung dan tanpa diundi, untuk kamu yang membuka Deposito Motion sampai dengan periode 31 Desember 2024.

Simak deretan langkah berikut untuk memudahkan kamu membuka Deposito Motion di MotionBank

1. Akses MotionBank di smartphone kamu. Jika belum punya, segera download di Appstore atau Playstore melalui https://bit.ly/MotionBankMNC

2. Pada dashboard utama, pilih produk motion, lalu pilih deposito

3. Klik “pengajuan Deposito Berjangka Baru”

4. Pilih jangka waktu yang diinginkan (1,3,6, atau 12 bulan)

5. Lengkapi data sesuai yang diminta

6. Pilih opsi jatuh tempo yang Kamu inginkan (ARO, ARO+Bunga atau Non-ARO)

7. Pada halaman konfirmasi, pastikan data sudah sesuai

8. Masukkan PIN dan penempatan Deposito Motion di MotionBank berhasil dilakukan

“Untuk melakukan pembukaan Deposito Motion, nasabah hanya perlu mengakses MotionBank dengan penempatan saldo minimal Rp200.000, tak hanya itu, MNC Bank juga memberikan imbal hasil menarik dengan bunga hingga 5,75%. Fitur deposito online ini memang merupakan wujud komitmen MNC Bank untuk mengembangkan MotionBank sebagai One-Stop Banking Service” papar Chief Digital Business MNC Bank Yudsitira Ardhi Prastono, Senin (23/9/2024).

Ingin tahu selengkapnya terkait syarat dan ketentuan Deposito Motion? Segera akses informasi lengkapnya pada https://motionbank.id/produk/deposit/.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192567/mnc_bank-Mwpq_large.jpg
Dapatkan Cashback Rp350 Ribu, Ajukan Kartu Kredit MNC Bank Secara Digital Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190903/mnc_sekuritas-WoFn_large.jpg
MNC Sekuritas Perluas Akses Pasar Modal dengan Pembukaan Cabang di Cirebon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/622/3190603/mnc_bank-3GTh_large.jpg
Nikmati Staycation Mewah di Bali, Makin Hemat dengan Kartu Kredit MNC Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/622/3187972/mnc_bank-6hwI_large.jpg
Hadiah Pasti MotionBank, Nabung Jadi Makin Untung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/622/3187217/mnc_bank-JDeT_large.jpg
Banyak Manfaatnya, Nabung di MNC Bank Anti Ribet dan Pasti Cuan! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187016/mnc_bank-h4H9_large.jpg
Saatnya Cuan! Buka RDN MNC Bank di MotionTrade dan Dapatkan Bonus Sultan Rp50.000 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement