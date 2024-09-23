Miliki Deposito Hanya dengan Smartphone, Ajukan Sekarang di MotionBank

Punya Deposito Tanpa Perlu ke Kantor Cabang di MotionBank. (foto: Okezone.com/MNC Bank)

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank senantiasa memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada nasabahnya dalam menikmati produk dan layanan perbankan, salah satunya deposito.

Melalui layanan perbankan digital MotionBank, MNC Bank menghadirkan Deposito Motion agar dapat dengan mudah memiliki deposito tanpa perlu repot mendatangi kantor cabang MNC Bank.

Tidak hanya itu, suku bunga yang ditawarkan pun sangat menarik, hingga 5,75%! Yang tidak kalah menarik, terdapat ragam hadiah istimewa, langsung dan tanpa diundi, untuk kamu yang membuka Deposito Motion sampai dengan periode 31 Desember 2024.

Simak deretan langkah berikut untuk memudahkan kamu membuka Deposito Motion di MotionBank

1. Akses MotionBank di smartphone kamu. Jika belum punya, segera download di Appstore atau Playstore melalui https://bit.ly/MotionBankMNC

2. Pada dashboard utama, pilih produk motion, lalu pilih deposito

3. Klik “pengajuan Deposito Berjangka Baru”

4. Pilih jangka waktu yang diinginkan (1,3,6, atau 12 bulan)

5. Lengkapi data sesuai yang diminta

6. Pilih opsi jatuh tempo yang Kamu inginkan (ARO, ARO+Bunga atau Non-ARO)

7. Pada halaman konfirmasi, pastikan data sudah sesuai

8. Masukkan PIN dan penempatan Deposito Motion di MotionBank berhasil dilakukan

“Untuk melakukan pembukaan Deposito Motion, nasabah hanya perlu mengakses MotionBank dengan penempatan saldo minimal Rp200.000, tak hanya itu, MNC Bank juga memberikan imbal hasil menarik dengan bunga hingga 5,75%. Fitur deposito online ini memang merupakan wujud komitmen MNC Bank untuk mengembangkan MotionBank sebagai One-Stop Banking Service” papar Chief Digital Business MNC Bank Yudsitira Ardhi Prastono, Senin (23/9/2024).

Ingin tahu selengkapnya terkait syarat dan ketentuan Deposito Motion? Segera akses informasi lengkapnya pada https://motionbank.id/produk/deposit/.