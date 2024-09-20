MNC Bank Bakal Kembali Undi Pemenang Tabungan Dahsyat Berhadiah

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (BHIT) akan kembali melakukan pengundian pemenang Tabungan Dahsyat Berhadiah untuk periode Agustus 2024 yang akan dilaksanakan pada 26 September 2024.

Sebanyak 3 jenis hadiah istemewa yang terdiri dari voucher menginap di hotel berbintang, smartphone , dan uang tunai telah disiapkan untuk dibagikan kepada 12 Nasabah yang beruntung dan berhasil mempertahankan saldo rata-rata rekening tabungannya minimal Rp10 juta selama bulan Agustus 2024.

Sebagai pengingat, Tabungan Dahsyat Berhadiah merupakan salah satu loyalty program MNC Bank yang memberikan bergam hadiah istimewa bagi nasabah yang berhasil menjaga saldo rata-rata saldo tabungannya selama program berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2024.

Terdapat hadiah berupa uang tunai ratusan juta rupiah, voucher menginap di The Westin Resort Nusa Dua Bali dan Park Hyatt Jakarta, smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra, hingga grand prize di akhir periode pengundian berupa mobil Hyundai Stargazer dan Toyota Fortuner. Untuk mempelajari syarat dan ketentuan program ini, segera kunjungi https://mncbank.co.id/post/tabungan-dahsyat-berhadiah-2024 agar kesempatan menang kamu semakin besar.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengatakan akhir bulan adalah momen yang ditunggu nasabah Tabungan Dahsyat Berhadiah karena mereka akan mengetahui hadiah dahsyat yang mereka bisa bawa pulang.

"Masih ada kesempatan untuk nasabah maupun masyarakat untuk dapat diikut sertakan dalam loyalty program ini, segera tingkatkan saldo tabungan dan nantikan periode pengundian selanjutnya di 26 September 2024,” tutur Rita.