Cuan dan Praktis! Nabung di MNC Bank Bisa Kapan dan di Mana Saja

Cara Miliki Tabungan Motion dengan Mudah. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank senantiasa memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam menikmati produk dan layanan perbankan, salah satunya pembukaan rekening tabungan.

Melalui aplikasi layanan perbankan digital MotionBank, MNC Bank menghadirkan Tabungan Motion agar dapat dengan mudah memiliki rekening tabungan MNC Bank tanpa perlu repot mendatangi kantor cabang MNC Bank.

Untuk dapat memiliki rekening Tabungan Motion caranya cukup mudah. Simak deretan langkah-langkahnya berikut:

1. Pastikan kamu memiliki aplikasi MotionBank. Jika belum, segera download di bit.ly/MotionBankMNC

2. Klik tombol “Buat Akun”, baca dan setujui Syarat dan Ketentuan. Masukan Nomor Handphone, Email, dan Kode Referal (jika ada)

3. Input kode OTP yang dikirimkan melalui SMS

4. Upload foto e-KTP, lakukan selfie dengan e-KTP, dan ikuti arahan untuk Live Detection

5. Isi lengkap formulir pribadi dengan benar

6. Buatlah passcode yang berisi 8 karakter dengan kombinasi minimal 1 angka, 1 huruf kecil, dan 1 huruf kapital. Kemudian, tuliskan PIN yang terdiri dari 6 digit angka

7. Setelah kamu mendapatkan email konfirmasi bahwa pembukaan rekening berhasil, kamu sudah bisa login ke MotionBank dan menikmati kemudahan aktivitas perbankan

Untuk mempermudah kamu dalam membuka rekening Tabungan Motion, kamu bisa akses video tutorial lengkapnya di bit.ly/TutorBuRekdanMPay.

Sebagai informasi, dengan membuka Tabungan Motion kamu secara otomatis diikutsertakan dalam program Tabungan Dahsyat Berhadiah yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2024, serta berkesempatan mendapatkan ragam hadiah istimewa di setiap periodenya. Informasi lebih lanjut terkait program tersebut dapat kamu akses pada https://mncbank.co.id/post/tabungan-dahsyat-berhadiah-2024.

Tabungan Dahsyat Berhadiah merupakan salah satu loyalty program yang dipersembahkan MNC Bank untuk nasabah, dengan memberikan berbagai hadiah istimewa kepada nasabah yang rutin menabung di MNC Bank.

Melalui program tersebut, nasabah memiliki kesempatan besar untuk memenangkan hadiah total miliaran rupiah, dengan grand prize berupa 1 unit mobil Toyota Fortuner dan 1 unit mobil Hyundai Stargazer yang akan diundi pada akhir periode program.