JAKARTA - PT Pertamina (Persero) buka-bukaan soal penyesuaian harga BBM khususnya BBM non subsidi seperti Pertamax. Salah satu acuan penyesuaian harga BBM adalah pergerakan minyak dunia.

Sebab, biasanya tiap awal bulan badan usaha termasuk Pertamina menyesuaikan harga BBM yang dijualnya. Saat ini, tren harga minyak dunia cenderung turun. Lalu apakah mulai besok harga BBM non subsidi seperti Pertamax turun lagi?

Menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, penyesuaian harga BBM non subsidi masih dikaji lebih dalam. Hal ini berdasarkan regulasi menentukan harga BBM non subsidi.

"Masih kami review," ujar Irto saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (30/11/2022).

Terakhir kali, harga BBM non subsidi seperti Pertamax turun pada 1 Oktober 2022 menjadi Rp13.900 per liter hingga saat ini.

Sementara pada 1 November 2022, Pertamina kembali menyesuaikan harga BBM non subsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Harga Pertamax Turbo turun dari Rp14.940 per liter menjadi Rp14.300 per liter.

Sementara harga Dexlite naik dari Rp17.800 per liter menjadi Rp18.000 Sementara, Pertamina Dex naik dari Rp18.100 per liter menjadi Rp18.550 per liter.