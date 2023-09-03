Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamax Jadi BBM Subsidi?

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |04:20 WIB
Pertamax Jadi BBM Subsidi?
Pertamax Bakal Disubsidi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Rapat koordinasi terkait kompensasi atau subsidi bahan bakar minyak (BBM) dilakukan pemerintah baru-baru ini. Rapat digelar seiring rencana BBM jenis RON 92 atau Pertamax yang akan disubsidi pemerintah, menggantikan Pertalite.

Selain itu, otoritas juga akan membatasi konsumsi bahan bakar RON 90 atau Pertalite. Kabar rapat koordinasi disampaikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo. Hanya saja, lelaki yang akrab disapa Tiko itu tidak merinci hasil dari pertemuan lintas kementerian terkait.

"Mohon maaf acara terlambat, tadi ada rapat koordinasi mengenai kompensasi dan subsidi BBM jadi ini penting buat pertamina untuk," kata Tiko saat ditemui di Menara BRILiaN, Jumat, 1 September 2023.

Kementerian BUMN akan mengikuti kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi Pertamax dan membatasi konsumsi Pertalite.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan bila hal tersebut resmi menjadi aturan pemerintah maka pihaknya tetap mengikuti kebijakan tersebut, bila hal itu resmi menjadi aturan pemerintah.

Dia mengatakan kebijakan pembatasan atau pelonggaran konsumsi Pertalite menjadi wewenang Kementerian ESDM. Sedangkan Kementerian BUMN melalui PT Pertamina (Persero) hanya sebagai pelaksana atas kebijakan yang dirumuskan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/320/3048377/viral-beli-pertamax-kena-biaya-admin-rp5-000-pertamina-peringati-semua-operator-spbu-HB8edp8Wvm.jfif
Viral Beli Pertamax Kena Biaya Admin Rp5.000, Pertamina Peringati Semua Operator SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/03/320/2931903/harga-pertamax-cs-turun-per-1-desember-2023-sudah-tepat-ini-alasannya-uDg2SbdFpe.jpg
Harga Pertamax Cs Turun per 1 Desember 2023 Sudah Tepat, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/320/2930386/harga-pertamax-turun-rp50-mulai-1-desember-2023-McyK9G0Qal.jpg
Harga Pertamax Turun Rp50 Mulai 1 Desember 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/320/2873334/pertamax-jadi-bbm-subsidi-stafsus-erick-thohir-kita-ikut-saja-4GCtIGGVZX.jpg
Pertamax Jadi BBM Subsidi? Stafsus Erick Thohir: Kita Ikut Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/320/2855340/segini-harga-pertamax-hingga-pertalite-per-1-agustus-2023-5MwZfPHW3z.jpg
Segini Harga Pertamax hingga Pertalite per 1 Agustus 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/09/320/2742999/harga-pertamax-bakal-naik-lagi-jadi-berapa-lkk15iLlEV.jpg
Harga Pertamax Bakal Naik Lagi, Jadi Berapa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement