Pertamax Jadi BBM Subsidi?

JAKARTA – Rapat koordinasi terkait kompensasi atau subsidi bahan bakar minyak (BBM) dilakukan pemerintah baru-baru ini. Rapat digelar seiring rencana BBM jenis RON 92 atau Pertamax yang akan disubsidi pemerintah, menggantikan Pertalite.

Selain itu, otoritas juga akan membatasi konsumsi bahan bakar RON 90 atau Pertalite. Kabar rapat koordinasi disampaikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo. Hanya saja, lelaki yang akrab disapa Tiko itu tidak merinci hasil dari pertemuan lintas kementerian terkait.

"Mohon maaf acara terlambat, tadi ada rapat koordinasi mengenai kompensasi dan subsidi BBM jadi ini penting buat pertamina untuk," kata Tiko saat ditemui di Menara BRILiaN, Jumat, 1 September 2023.

Kementerian BUMN akan mengikuti kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi Pertamax dan membatasi konsumsi Pertalite.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan bila hal tersebut resmi menjadi aturan pemerintah maka pihaknya tetap mengikuti kebijakan tersebut, bila hal itu resmi menjadi aturan pemerintah.

Dia mengatakan kebijakan pembatasan atau pelonggaran konsumsi Pertalite menjadi wewenang Kementerian ESDM. Sedangkan Kementerian BUMN melalui PT Pertamina (Persero) hanya sebagai pelaksana atas kebijakan yang dirumuskan.