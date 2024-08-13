Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Beli Pertamax Kena Biaya Admin Rp5.000, Pertamina Peringati Semua Operator SPBU

Delvicka Afriantina , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |13:45 WIB
Viral Beli Pertamax Kena Biaya Admin Rp5.000, Pertamina Peringati Semua Operator SPBU
Pertamina Buka Suara Soal Biaya Admin saat Beli Pertamax. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) buka suara soal keluhan konsumen dikenai biaya administrasi Rp5.000 saat mengisi BBM Pertamax di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU). Pertamina pun mengingatkan semua operator supaya tidak terjadi lagi pungutan liar (pungli) seperti itu lagi.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, atas kejadian ini, Pertamina Patra Niaga langsung melakukan pengecekan ke SPBU tersebut dan kepada operator yang melakukan indikasi pungli sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada kesempatan pertama.

"Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh SPBU agar meningkatkan pengawasan di lapangan, agar tidak ada lagi oknum-oknum operator yang melakukan pungli ataupun memberikan pelayanan tidak sesuai ketentuan," tegasnya, Selasa (13/8/2024).

Pertamina pun meminta maaf atas kejadian tersebut. Diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi di salah satu SPBU di daerah Sanglah, Denpasar, Bali.

"Kami mohon maaf atas kejadian ini. Jika konsumen menemukan kendala saat pengisian BBM di SPBU Pertamina atau mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya, dapat melaporkan ke call centre Pertamina 135," ujarnya.

Sebelumnya beredar video diunggah akun Instagram @romansasopirtruck. Dalam video itu, tampak terjadi perdebatan antara pengemudi dan petugas SPBU. Pengemudi meminta penjelasan mengenai biaya administrasi sebesar Rp5.000 yang baru ditemukannya di SPBU tersebut.

"Apakah ini pungli??? Tiap hari beli Pertamax Rp100 ribu, kena biaya admin Rp5.000 per transaksi," tulis keterangan dalam video tersebut.

Diketahui, peristiwa ini terjadi di salah satu SPBU di daerah Sanglah, Denpasar, Bali.

