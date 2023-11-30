Harga Pertamax Turun Rp50 Mulai 1 Desember 2023!

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yang mulai berlaku mulai 1 Desember 2023.

Dikutip dari laman resmi Pertamina, penyesuaian harga ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

BACA JUGA:

Adapun untuk harga Pertamax turun Rp50 menjadi Rp13.950 per liter dari harga sebelumnya Rp14.000 per liter.

Sedangkan harga Dexlite menjadi Rp15.900 per liter dan Pertamina Dex Rp16.550 per liter.

BACA JUGA:

Berikut ini harga lengkap BBM Pertamina non subsidi berlaku 1 Desember 2023 yang berlaku di wilayah Maluku hingga Papua: