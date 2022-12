JAKARTA - Daftar harga BBM terbaru Pertamina, Shell hingga BP yang mulai berlaku 1 Desember 2022.

Diketahui, untuk harga Pertamax Turbo naik Rp900 dari Rp14.300 per liter menjadi Rp15.200 per liter. Harga Dexlite naik Rp300 dari Rp18.000 menjadi Rp18.300 per liter.

Sementara harga Pertamina Dex naik Rp250 dari Rp18.550 menjadi Rp18.800 per liter. Harga BBM non subsidi ini berlaku untuk wilayah Jakarta.

"Kenaikan harga BBM non subsidi ini sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," demikian pengumuman resmi Pertamina seperti dilansir laman resmi Pertamina, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Namun, untuk harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Pertamina Bio Solar atau solar subsidi tetap dijual Rp6.800 per liter yang berlaku sejak 3 September 2022.

Sedangkan untuk harga BBM Shell masih tetap berada di angka yang sama dan untuk BBM BP mengalami kenaikan.

Berikut harga lengkap BBM Pertamina, Shell dan BP 1 Desember 2022:

Pertamina - Pertamax Turbo: Rp15.200 per liter - Dexlite: Rp18.300 per liter - Pertamina Dex: Rp18.800 per liter - Pertalite: Rp10.000 per liter - Solar: Rp6.800 per liter. Shell - Harga Shell Super Rp13.550 - Harga Shell V-Power Rp14.210 - Harga Shell V-Power Diesel Rp18.840 - Harga Shell V-power Nitro+ Rp14.560. BP - BP 90: Rp14.050 per liter - BP 92: Rp14.150 per liter - BP 95: Rp14.700 per liter - BP Ultimate: Rp15.100 per liter - BP Diesel: Rp18.660 per liter.