JAKARTA- Gelaran Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2022 yang mengusung tema Proud to be Entrepreneur, akan semakin meriah dengan adanya WMM Fest Powered by Livin’ by Mandiri 2022. Dalam WMM Fest ini Bank Mandiri mengundang seluruh mitra binaan terbaik Bank Mandiri.

WMM Fest adalah sebuah event berkonsep festival selama 3 hari sebagai bagian dari puncak acara Wirausaha Muda Mandiri, yang merupakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/CSR Bank Mandiri. Adapun WMM Fest akan dimeriahkan dengan rangkaian kegiatan, seperti Live Music Performance, Food and Beverage Festival, Talkshow, Fashion Show, hingga Expo Craft and Fashion.

Deretan artis juga akan memeriahkan WMM Fest 2022, di antaranya Dewa19 feat Ello, Gigi, Maliq & D'Essentials, Rizky Febian, Evan Loss, Setia Band, Element, Andien, Kunto Aji, Goodnight Electric, Lalahuta, Teddy Adhitya, Barasuara, hingga Fourtwnty.

WMM Fest 2022 akan dilaksanakan pada Jumat-Minggu, 9-11 Desember 2022 pukul 11.00 WIB - selesai. Lokasinya mudah kamu jangkau kok di Plaza Barat Senayan, Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta. Biar gak kehabisan tiket buruan beli tiketnya melalui Livin’ by Mandiri.

Harga tiket yang dijual hanya berlaku untuk satu hari dan tidak ada mekanisme penjualan tiket terusan (langsung beberapa hari). Adapun harga tiket yang dijual pada Jumat, 9 Desember 2022 Rp.100.000, Sabtu, 10 Desember 2022 Rp.100.000, dan Minggu, 11 Desember 2022 Rp.200.000. Nah, harga tiket tersebut berlaku untuk satu orang, dan tidak bisa di refund, ya.

Berikut cara beli tiket WMM Fest 2022 melalui Livin’ by Mandiri:

1. Buka aplikasi Livin’ by Mandiri (Icon kuning) dengan login terlebih dahulu dan tap menu ‘Sukha’ di beranda

2. Tap menu ‘WMM Fest 2022’ pada dashboard Sukha

3. Pilih tiket dan isi kuantitas yang ingin dibeli, kemudian tap ‘Pesan Sekarang’

4. Pastikan isi Informasi personal, kemudian tap ‘Selanjutnya’

5. Tap ‘Virtual Account Bank Mandiri’, kemudian scroll down

6. Tap ‘Selanjutnya’

7. Tap ‘Bayar Sekarang’

8. Tap ‘Klik Disini’

9. Tap ‘Lanjutkan’

10. Konfirmasi pembayaran kemudian tap ‘Lanjut Bayar’

11. Masukkan PIN Livin’ by Mandiri Anda

12. Pembayaran Berhasil

Perlu diingat ya satu tiket berlaku untuk satu orang, dan satu kali masuk area konser. Untuk mendapatkan tiket, pastikan kamu harus sudah divaksin minimal 2 kali. Sistem Livin' Sukha sudah terhubung langsung dengan Peduli Lindungi, sehingga apabila kamu belum divaksin akan terdeteksi saat memasukan nomor KTP/NIK. Sehingga kamu tidak dapat melanjutkan proses untuk mendapatkan tiket.

Semua pemegang tiket diwajibkan untuk melakukan vaksin Covid-19 sampai dengan dosis ke-3/booster. Harap membawa kartu identitas asli pada saat memasuki venue. Perlu kamu ketahui bahwa penyelenggara memiliki hak untuk:

1. Melarang masuk pengunjung jika tiket telah dipergunakan oleh orang lain. Melarang masuk pengunjung ke area venue jika tiket yang digunakan tidak valid.

2. Memproses atau mengajukan hukum, baik perdata atau kriminal kepada pengunjung yang mendapatkan tiket dengan ilegal termasuk memalsukan dan menggandakan tiket yang sah atau mendapatkan tiket dengan cara yang tidak sesuai prosedur.

3. Tiket tidak dapat diuangkan kembali jika pemegang entry pass terbukti terinfeksi Covid-19.

4. WMM FEST 2022 adalah pertunjukkan yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai standar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability).

5. Harap mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan penyelenggara di area venue, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak (3M).

6. Pihak penyelenggara menindak tegas, dan berhak mengeluarkan pengunjung apabila tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan.

7. Pembeli tiket wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk (KTP).

8. Dilarang membawa makanan dan minuman dari luar ke dalam area acara/konser.

9. Dilarang membawa dan menggunakan segala obat-obatan terlarang, narkoba, psikotropika, atau barang-barang yang mengandung zat berbahaya lainnya.

10. Dilarang membawa senjata tajam/api, bahan peledak, serta benda-benda yang dilarang berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku kedalam venue maupun area acara/konser.

11. Dilarang membawa hewan peliharaan.

12. Penyelenggara dapat membatalkan kegiatan jika terjadi force majeure atau keadaan yang tidak terduga.

Yuk, segera download aplikasi Livin’ by Mandiri (icon kuning) di Google Play, App Store, Huawei App Gallery. Kamu juga bisa kunjungi bmri.id/wmmfest, biar gak kehabisan tiket WMM Fest 2022. Apabila kamu menemulan kendala pada proses pembelian tiket, dapat menghubungi MNC Portal Indonesia melalui layanan yang bekerja sama dengan Loket.com : Call center: 021-80600822, Email: support@loket.com. Info lebih lanjut Mandiri Call 14000 atau hubungi panitia melalui direct message di Instagram @wrausahamandiri.

(Wid)