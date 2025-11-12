Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Aksi Buyback Saham Bank Jadi Sentimen Positif Pasar Modal

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |14:36 WIB
Aksi Buyback Saham Bank Jadi Sentimen Positif Pasar Modal
Pembelian kembali saham (buyback) yang dilakukan sejumlah emiten perbankan. (Foto :Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pembelian kembali saham (buyback) yang dilakukan sejumlah emiten perbankan, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menjadi katalis positif bagi pergerakan saham di pasar modal. 

Analis Praska Putrantyo menyebut langkah tersebut berpotensi menguatkan tren bullish jangka pendek di tengah optimisme terhadap perbaikan sektor perbankan tahun depan.

“Ini positif bagi pergerakan harga saham perbankan besar, termasuk BMRI, karena outlook sektor perbankan saat ini masih bersifat netral dan berpeluang membaik menjadi positif pada tahun mendatang,” jelas Praska, Rabu (12/11/2025). 

Menurut lembaga analisis data pasar modal tersebut, saham-saham perbankan pelat merah kini mulai kembali menarik untuk dikoleksi karena mendapatkan efek positif dari tren era suku bunga rendah.

Padahal, sebelumnya bank-bank BUMN sempat kompak tertekan oleh sentimen negatif akibat kekhawatiran pasar terhadap berbagai program pemerintah yang dinilai bisa membebani kinerja sektor perbankan.

 

Halaman:
1 2
