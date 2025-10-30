BBRI Siapkan Dana Rp2,5 Triliun untuk Buyback Saham

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk (BBRI) masih menyiapkan dana Rp2,5 triliun untuk pembelian kembali saham alias buyback hingga Maret 2026 mendatang.

Direktur Finance & Strategy Bank BRI, Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari menjelaskan dana yang disiapkan untuk melakukan pembelian kembali saham itu merupakan hasil persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 11 Maret 2025. Total dana yang disiapkan tembus Rp3 triliun, dan baru direalisasikan sekitar Rp500 miliar hingga Oktober 2025 ini.

"Pada RUPST pada 24 Maret 2025, kami memperoleh persetujuan melakukan buy back dalam periode 12 bulan sejak persetujuan tersebut, kami memperoleh budget sekitar Rp3 triliun," ujarnya dalam Paparan Kinerja BBRI Kuartal III 2025, Kamis (30/10/2025).

Namun demikian, Vivi belum merinci kapan buyback saham akan dilakukan kembali lewat dana Rp2,5 triliun tersebut. Ia menjelaskan pembelian kembali saham ini dilakukan dengan memantau pergerakan harga saham perseroan kedepan.

"Saat ini kami masih memiliki budget Rp2,5 triliun yang tentunya dapat kami pakai sesegera mungkin. Kalau kita melihat situasi pergerakan harga saham BRI saat ini memang kami melihat undervalue," sambungnya.