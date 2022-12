JAKARTA – Alasan New York dan Singapura menjadi kota termahal di dunia ternyata karena sejumlah hal.

Menurut survei Economist Intelligence Unit (EIU), New York dan Singapura menempati urutan teratas sebagai kota termahal dunia untuk ditinggali.

New York untuk pertama kalinya menduduki peringkat pertama, yang kemudian disusul oleh Singapura.

Sedikit informasi, dalam 10 tahun terakhir Singapura diketahui sudah delapan kali menempati urutan pertama.

BACA JUGA:10 Kota Termahal di Dunia, New York dan Singapura di Urutan Teratas

Adapun kota Tel Aviv yang tahun lalu berada di peringkat pertama, sekarang turun menduduki peringkat ketiga.

Mengutip CNBC International, menurut survei Worldwide Cost of Living yang digelar EIU di 172 kota, keberhasilan New York mengungguli Tel Aviv di urutan kota termahal untuk ditinggali disebabkan inflasi yang tinggi dan menguatnya mata uang dolar AS.

Menurut survei pada 16 Agustus-16 September 2022, harga rata-rata barang dalam mata uang lokal melesat sebesar 8,1% pada tahun ini. Angka ini naik dari 3,5% dari survei EIU di tahun lalu.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Selain itu, Kepala Biaya Hidup Sedunia di EIU, Upasana Dutt mengatakan, perang Ukraina dan dampak Covid pada rantai pasokan juga diidentifikasi sebagai faktor di balik peningkatan tersebut. “Gabungan keduanya memberi lebih banyak tekanan pada akses ke barang dan ketersediaan produk yang memenuhi kebutuhan dasar orang-orang. Dan keduanya bersama-sama, kemudian mendorong inflasi di seluruh dunia,” ujar Dutt dikutip, Selasa (6/12/2022). Kenaikan harga yang paling tajam yaitu pada bahan bakar minyak (BBM), dengan kisaran 22% dari tahun sebelumnya. Dia juga menambahkan, kenaikan harga rata-rata di 172 kota dalam survei EIU adalah yang terkuat yang pernah ada dalam 20 tahun sejak awal mereka memiliki data digital. Adapun Berdasarkan catatan Okezone, Sabtu (10/12/2022), berikut 1 daftar kota paling mahal di dunia pada 2022: 1. New York 2. Singapura 3. Tel Aviv 4. Hong Kong 5. Los Angeles 6. Zurich 7. Jenewa 8. San Francisco 9. Paris 10. Sydney 10. Kopenhagen.