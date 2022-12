JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa sebagai pembuat policy, kebijakan, dan regulasi, Kemenkeu harus mampu terus menerus dalam mendesain kebijakan regulasi.

Hal itu agar Kemenkeu tidak hanya menyadari mengenai bagaimana merespon suatu masalah, tetapi juga sadar sesadar-sadarnya bahwa ini harus akuntabel.

"Tidak mudah, saya mengakui dan berkali-kali di dalam berbagai pengalaman saya yang cukup lama. Trade-off antara accountability dan compliance versus efektivitas dan responsiveness. Itu aja, walaupun niat kita semua sama, itu saja sudah merupakan sebuah pilihan yang sering, sering sekali tidak mudah dan tidak simple. Bagaimana menciptakan kemampuan responsiveness yang cepat, efektif, namun kita tidak terpeleset pada akuntabilitas dan compliance," ucap Sri dalam Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu Tahun 2022 bertajuk "Integritas Tangguh, Pulih Bertumbuh" secara virtual di Jakarta, Selasa (13/12/2022).

 BACA JUGA:Sri Mulyani Akui Kelola APBN saat Pandemi Covid-19 Tidak Hanya Butuh Niat Baik

Dia menekankan bahwa naluri dari akuntabilitas dan compliance adalah kepatuhan.

Bahkan, sering kali kepatuhan dan kekhawatiran terhadap akuntabilitas mendominasi dibandingkan tujuan untuk bisa memecahkan masalah secara efektif dan responsif.

Â

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

"Dan DNA dari birokrasi di Indonesia sesudah kita mengalami banyak sekali semenjak reformasi, ini DNA-nya makin kental, lebih baik comply dan akuntabel daripada nanti susah belakangan. Kalau enggak tercapai tujuan, ya insya Allah nanti tahun-tahun ke depan tercapai tujuannya. Sehingga, yang dikorbankan atau terkorbankan adalah tujuannya," jelasnya.

Di sisi ekstrim lainnya, bisa saja mengambil cara untuk mencapai tujuan at all cost, tapi justru dengan banyak nabrak dan tidak patuh.

Maka dari itu, Sri berharap di dalam perayaan Hari Anti Korupsi ini, terus diingatkan dan di-exercise, terus dilihat secara detail, scrutinizing, membedah secara tajam dan detail dilema-dilema itu supaya tiap tahun bisa membuat dan mengukir kemajuan.

"Kalau trade off nya sangat besar dan sangat tinggi, maka kita disuruh membuat pilihan yang sama sekali tidak optimal bagi negara kita. As if, seolah-olah, untuk mencapai tujuan, kita harus mengorbankan akuntabilitas, integritas, dan kepatuhan. Atau as if, untuk menjadi negara yang tata kelolanya baik, itu artinya tujuan bernegaranya menjadi Insya Allah saja,'kapan-kapan nanti tercapai yang penting aku mencapai akuntabilitas dan kepatuhan. Itu tidak boleh terjadi," pungkas Sri.