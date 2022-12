JAKARTA –PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mengembangkan layanan digital keuangannya. Hasil inovasi tersebut pun mendapat penghargaan bergengsi pada ajang Tempo Financial Award (TFA) 2022. Pionir bank syariah di Tanah Air ini meraih penghargaan sebagai The Best Bank in Digital Services.

Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Muamalat Hery Syafril mengatakan, apresiasi ini merupakan bentuk pengakuan pihak eksternal terhadap Bank Muamalat yang senantiasa melakukan inovasi digital sebagai salah satu pilar bisnis perseroan.

“Kami menyadari bahwa digitalisasi di dunia perbankan adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, kami mengedepankan inovasi yang unggul untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Terbukti, saat ini 90% transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank Muamalat sudah melalui kanal digital di mana mayoritas dilakukan melalui aplikasi mobile banking Muamalat DIN. Mudah-mudahan penghargaan ini menjadi pelecut semangat kami untuk terus berinovasi,” ujarnya, Kamis (15/12/2022).

TFA adalah penghargaan yang digagas oleh Tempo Media Group untuk mengapresiasi perusahaan finansial di Indonesia yang dinilai telah berkontribusi dan memajukan perekonomian Indonesia. Tempo berkolaborasi dengan Tempo Data Science, Indonesia Banking School dan para dewan juri untuk memilih bank-bank BUMN, Bank Swasta, Bank Pembangunan Daerah terbaik dalam beberapa kategori.

Sebagai informasi, selama masa pandemi sampai September 2022 Muamalat DIN telah memproses transaksi dengan nominal lebih dari Rp46 triliun yang berasal dari 33 juta transaksi. Lebih dari 70% berupa transaksi transfer elektronis. Sejak diluncurkan pada akhir 2019 lalu, sebagian besar nasabah lama dan hampir semua nasabah baru sudah menjadi pengguna Muamalat DIN. Aplikasi Muamalat DIN dilengkapi dengan fitur keamanan terbaru seperti biometric login dan auto read One Time Password (OTP). Muamalat DIN juga bisa digunakan oleh nonnasabah Bank Muamalat karena terdapat fitur konten Islami seperti kalkulator zakat, jadwal salat dan arah kiblat. Selain itu, terdapat fitur pembayaran menggunakan QR Code yang terhubung dengan Quick Response Code Indonesian Standard atau disingkat QRIS yang merupakan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia. Pada kuartal III-2022 Bank Muamalat mencatatkan Profit Before Tax (PBT) sebesar Rp40 miliar, tumbuh 332% secara year on year (yoy). Adapun total aset tercatat tumbuh sebesar 15% (yoy) dari Rp52,1 triliun menjadi Rp59,7 triliun yang dibarengi dengan rasio Non Performing Financing (NPF) nett sebesar 0,65%.