JAKARTA – Begini cara mudah setor tunai di ATM Mandiri dan teller bank.

ATM Mandiri mempunyai fungsi setor tunai yang dapat memudahkan nasabah dalam menyetorkan uang ke rekening.

Terdapat 2 cara yang dapat ditempuh nasabah dalam setor tunai, yakni melalui ATM Mandiri dan teller bank.

Pada fungsi tersebut, terdapat limit yang berbeda-beda di setiap jenis kartunya, misal limit mandiri silver Rp15 juta per hari, limit Mandiri Gold Rp30 juta per hari, limit Mandiri Platinum Rp50 juta per hari, dan limit Mandiri Prioritas Rp100 juta per hari.

Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (21/12/2022), berikut cara mudah setor tunai di ATM Mandiri dan teller bank:

Lewat ATM Mandiri

1. Menyiapkan uang tunai yang ingin disetor. Pastikan setiap lembar uang tunai tidak ada yang terlipat, robek, terselotip, atau benda-benda kecil yang bukan bagian dari uang asli.

2. Mendatangi ATM atau kantor Mandiri terdekat

3. Masukan kartu ATM pada mesin

4. Pilih bahasa yang hendak digunakan, kemudian masukan PIN

5. Pilih menu “Setoran Tunai”

Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

6. Susun rapi kembali uang tunai yang telah disiapkan, kemudian masukan uang tunai ke dalam mesin ATM Mandiri lewat shutter atau slot tempat taruh uang ketika sudah terbuka secara satu persatu. 7. Tunggu mesin memproses uang hingga muncul perintah berikutnya 8. Verifikasi jumlah uang yang telah dimasukan, lalu pilih “Setor” 9. Mesin ATM akan memproses uang Anda, tunggulah beberapa saat sampai muncul perintah berikutnya. 10. Mesin akan memunculkan layar verifikasi jumlah uang yang Anda masukkan. Jika sudah benar, tekan “SETOR”. 11. Sebaliknya, jika ingin membatalkan transaksi tekan “BATAL” dan otomatis mesin akan mengeluarkan uang tunai dan kartu yang tadi telah dimasukan. 12. Transaksi dikatakan berhasil jika mesin tidak mengeluarkan uang tunai yang sudah dimasukan. 13. Ambil kartu serta setruk sebagai bukti transaksi. Lewat Teller Bank 1. Mengunjungi kantor Bank Mandiri terdekat 2. Menyampaikan kepada petugas bahwa Anda hendak melakukan setor tunai, nantinya petugas akan membantu mengarahkan Anda mengisi slip penyetoran 3. Isi slip penyetoran 4. Setelah slip sudah diisi, tunggu hingga dipanggil petugas 5. Serahkan slip penyetoran ke petugas teller 6. Kemudian serahkan uang tunai yang ingin disetor 7. Tunggu sampai petugas teller memproses transaksi dan memberikan bukti setoran.